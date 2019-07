Joven denunció que fue secuestrado y torturado por el robo de un “plantín”

Ayer se conoció que el pasado 26 de junio, un joven mayor de edad había denunciado en la comisaría de Colonia de Achalco un grave hecho.

Según relató su madre, quien se constituyó ayer en la Fiscalía de calle Junín al 600 de esta ciudad Capital para conocer el estado de la causa, su hijo le contó que un vecino de apellido Romano lo abordó en su automóvil cuando regresaba a su casa la noche del 26 de junio y lo obligó a subir. Luego lo llevó hasta un lugar apartado donde lo sometió a torturas y amenazas.

“Le decía que se hiciera cargo de que él le había robado una planta de marihuana”, dijo la mujer quien agregó que su hijo le contó recién al otro día lo que le había pasado y le dijo que por temor a que Romano lo matara le dijo “que él fue quien le robó, aunque no lo hizo”. “Primero -continuó relatando la mujer- él no quería hacer la denuncia porque lo había amenazado con prenderle fuego a la casa y matarme si le mandaba ‘la yuta’ ”.

Denuncia

Pese a las amenazas, el joven realizó la denuncia al día siguiente la policía local allanó la vivienda del sospechoso desde donde supuestamente habría incautado droga, un arma de fuego y otros elementos que estarían vinculados a la causa. Sin embargo, indicó la mujer, no se tomó ninguna medida en contra del sujeto denunciado y por temor a que pudiera concretar sus amenazas fue que viajaron ayer a esta ciudad para interiorizarse de la causa. No obstante, al entrevistarse con la fiscalía a cargo de la causa, le habrían manifestado que desconocían de la situación ya que en principio el hecho no le habría sido consultado a la fiscal.