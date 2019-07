Sin acuerdo con el Ejecutivo, la UTA confirmó el paro de 24 hs con movilización

Juan Vergara, secretario general de la Unión Tranviarios automotor (UTA), confirmó el paro con movilización para hoy a partir de las cero horas.

La medida que se venía evaluando se definió después de que fracasaran las reuniones por las paritarias 2019 que el sector viene reclamando.

En este sentido, Vergara dijo: “No llegamos a ningún acuerdo con la Secretaría de Transporte de la Nación y vamos a cumplir con lo que se había anunciado: vamos al paro con movilización. Las medidas de fuerza iniciarán a las cero horas y nosotros tenemos previsto brindar una conferencia de prensa a las 09 horas y después de eso, nos movilizaremos”.

Si bien el planteo general se había iniciado a nivel nacional, Catamarca tiene una situación particular. “Nosotros esperábamos que hoy se destraben los fondos que tiene que depositar a las empresas para el pago del medio aguinaldo, pero hasta última hora esto no sucedió. Nosotros vamos a la medida de fuerza pero siempre atentos a que los fondos se puedan acreditar en la jornada de hoy. Nosotros venimos conversando con los delegados que si los fondos de la provincia no se destraban la medida de fuerza se extenderá. Es decir, que seguiremos más de 24 horas y si es necesario, pararemos el servicio sábado y domingo, hasta que veamos acreditado el pago en nuestras cuentas”, afirmó.

A su vez, el referente sindicalista aclaró que “si la provincia realiza el pago como corresponde, nosotros volvemos a las calles con el servicio normal. Vemos medio difícil que hagan el depósito el día de hoy, la situación es compleja, tenemos la voluntad pero si los compañeros no ven acreditado el pago, la medida continuará”.

Disposición

La UTA a nivel nacional, ratificó la medida de fuerza anunciada en el interior del país, en reclamo de una mejora salarial del 20% y un bono de 16 mil pesos para los trabajadores. El sindicato de choferes exige que se reconozca a nivel nacional el acuerdo salarial porteño en todo el país.