Paro de transporte: sin acuerdo y la posibilidad de extenderlo hasta el sábado

La medida que había sido anunciada el pasado 4 de Julio, pasa a concretarse mañana de las 00 hs, al no llegarse a un acuerdo entre el gremio y la Cámara de Transportistas. El alcance de la misma es en todo el interior del país, por cuanto en Buenos Aires las empresas de transporte llegaron a un acuerdo. Se debe agregar que en el caso de las líneas interurbanas, si no se destraba el pago de aguinaldo, la medida de fuerza continuará el sábado. Esta información fue compartida por miembros de la UTA local, que aclararon a su vez que el paro no afectará al transporte de larga distancia.

El titular de la Secretaría del Interior del Consejo Directivo Nacional de la UTA, Jorge Kiener, había expresado que“habiendo transcurrido íntegramente el proceso de Conciliación Obligatoria, con más la prórroga del mismo, sin encontrarse siquiera una respuesta que se acerque mínimamente a la pretensión de recomposición salarial para los trabajadores del transporte colectivo de pasajeros del interior del país, se ha resuelto realizar un paro con movilización para el día 12 de julio, como medida de protesta atento la postura adoptada por todos los actores que intervienen en el proceso de discusión de salarios”.

Sin acuerdo entre las partes, a nivel local la medida fue ratificada por el secretario de Asuntos Gremiales de la UTA Carlos Jozami y también por el titular del sindicato, Jorge Pacheco. De acuerdo con lo comentado por el titular de la secretaría de Asuntos Gremiales de la UTA local el día de ayer, la medida de fuerza impactará en todas las líneas del transporte urbano y en las del transporte público interurbano.

“La paritaria nuestra se ha vencido en enero y nosotros estábamos pidiendo un 20% con una revisión en septiembre, pero desde la Fatap (nuclea a los empresarios del interior del país) no nos han hecho ningún ofrecimiento”, señalaron ayer.

Más temprano el Director de Transporte de la provincia, Guillermo Matterson había aclarado que no boicotearían el paro al considerar que “el reclamo es legal y legítimo y que está acorde a lo se anticipa como inflación de este año”. “Nosotros venimos dialogando con la patronal y el gremio de la UTA teniendo en cuenta que hay un reclamo de carácter local por el pago del aguinaldo del cual algunas empresas ya hicieron el adelanto y está pendiente la transferencia de la Provincia que, por el momento, está trabada por un cambio del sistema que generó una demora en la parte de Hacienda, pero creemos que en estos días se resolverá”, comentó el funcionario.