Cristina no asistirá el próximo lunes al juicio por la obra pública

Cristina Kirchner notificó una vez más que no asistirá a la audiencia del lunes próximo en el juicio que se le sigue por la causa de la obra pública. Si bien la presencia de la ex Presidenta no es obligatoria en la etapa del debate que se va a realizar, sí tiene el deber de avisar si no concurre.

Cristina, que regresó de Cuba de visitar a su hija Florencia, hizo saber al Tribunal Oral Federal 3 que no estará presente el lunes cuando se reanude la audiencia en la que está acusada junto a Lázaro Baez y otros imputados en la causa por irregularidades en el otorgamamiento de la obra pública durante su gobierno.

En la audiencia del lunes, el Tribunal seguirá escuchando planteos preliminares de las defensas de los acusados. En el debate anterior no concurrieron los detenidos ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y el empresario Lázaro Báez, entre otros.