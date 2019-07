Venezuela define candidatos a presidente sin Nicolás Maduro en la lista

Las conversaciones en Barbados, bajo la mediación de Noruega, parece que están dando resultados. Los partidos políticos venezolanos estarían llegando a consensos para llevar candidatos unitarios de cara a las próximas elecciones presidenciales sin Nicolás Maduro.

Y los candidatos por parte de la oposición sería Juan Guaidó (35), el presidente encargado de Venezuela y titular de la Asamblea Nacional. Por parte del chavista Partido Socialista de Unidad Venezuela (PSUV) sería Héctor Rodríguez (37), gobernador de Miranda.

Los delegados del chavismo en las reuniones en Barbados son Héctor Rodríguez, el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez y el canciller Jorge Arreaza. Mientras que de la oposición son el ex alcalde Gerardo Blyde, el ex ministro de Transporte Fernando Martínez Mottola, el diputado Stalin González y el ex rector del CNE, Vicente Díaz.

En la noche del jueves, el ministro Jorge Rodriguez anunció la culminación de la tercera ronda de conversaciones en Barbados, con un tono de optimismo. Pero el número dos del régimen, Diosdado Cabello, pateó la mesa del diálogo desde Caracas y rechazó que se esté negociando las presidenciales: "queremos una sola elección y es la legislativa del próximo año".

Entre los temas que discuten en Barbados son la posibilidad de convocar elecciones presidenciales libres con o sin Nicolás Maduro con un nuevo Consejo Nacional Electoral y supervisión internacional. También el levantamiento de sanciones económicas e individuales.

Quien publica la primicia es el periodista José Gregorio Meza de El Nacional, quien vaticina que las próximas elecciones presidenciales serían entre febrero y abril del próximo año porque el régimen de Nicolás Maduro está muy cuestionado y necesita una salida elegante: "El informe de Michelle Bachelet fue lapidario. Ni los más pesimistas del chavismo esperaban que iban a quedar tan mal parados".

"Los flecos que faltan por cortar están referidos a la conformación del Consejo Nacional Electoral, que se renovará completamente", añade el diario.

También afirma que “ya se sentaron los cuatro líderes de los principales partidos políticos de la oposición y están de acuerdo en que la figura es el presidente encargado, Juan Guaidó. Henry Ramos Allup, Henrique Capriles, Leopoldo López y Manuel Rosales confirmaron que de darse unas eventuales elecciones el candidato es el chamo”, indicó.

Está abierta la posibilidad de que Guaidó asuma un segundo período como presidente de la Asamblea Nacional. “Nada está descartado”, informó el diario.

Del lado del chavismo se avanza en la selección de un candidato de consenso: “Hector Rodríguez, gobernador de Miranda, tiene todos los cupones comprados para serlo e incluso la gente de Maduro lo ve con buenos ojos. Falta ver si Diosdado (Cabello) le da la bendición, pero no parece que vaya a haber problemas”, manifestaron.

“Parece que los cubanos están jalando la alfombra y no se ve con malos ojos una candidatura distinta a la de Maduro, sobre todo para oxigenar y empezar de nuevo”, explicó.

Juan Guaidó también habló sobre las negociaciones en Barbados pero lo hizo a Blu Radio de Colombia. El presidente de la Asamblea Nacional señaló este martes que “están dadas las condiciones para construir una salida a la crisis”.

“No nos dejemos confundir. No nos dejemos dividir”, dijo tras reunirse con el asesor especial de la Unión Europea para Venezuela, Enrique Iglesias.

Aseguró que en los encuentros de Barbados se tratarán asimismo la salida de Maduro del poder, que se instaure un gobierno de transición y la realización de elecciones transparentes. Añadió que se habla acerca de los presos políticos, la libertad de expresión y la trata de blancas en la frontera.

En su entrevista radial Guaidó aseguró que participarán en todos los espacios que aproximen a una solución real al conflicto venezolano, con base a la conocida agenda el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.