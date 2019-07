“Luis Olmos todavía está debiendo una parte de las apuestas a la organización”

La polémica por la última carrera de “Americano” parece no tener fin. Luego de que el cuidador chacarero, Jacinto Carrizo, y el dueño del “caballo del pueblo”, Luis Olmos, se cruzaran por la última performance del equino, este jueves se sumó a la polémica, Matías Chapero, el organizador del Gran Premio de Honor que disputó en el Hipódromo “Oscar Boero”, de San Francisco, provincia de Córdoba, y donde Americano terminó segundo detrás del “Cucaracha” de Santa Fe.

“Creo que soy el organizador que más veces lo hice correr a Americano, que fueron cuatro. Creo que el caballo perdió porque ese día no era el día de el. Luis (Olmos) me dijo que no quiera ir a correr a San Francisco porque el caballo en la arena no corre, y ese es un detalle muy importante para lo que se está hablando”, dijo, aunque resaltó que no asegura que ese sea el motivo por el que perdió el caballo.

Al ser consultado si cree que la derrota de “Americano” fue intencional, dijo: “No creo que pase en este nivel caballos, pero no puedo asegurar que haya pasado”. Y agregó: “Es un pensamiento mío, con el respeto de Jacito y de la gente que opina distinto. Ellos tendrán un indicio de opinar así que yo no estaré sabiendo.

“Me perjudica y muy grande, porque la gente que no me conoce no sabe qué pensar. El negocio de los organizadores es que vayan a las carreras y que apuesten, no que paren un caballo”, explicó.

Sobre las apuestas, explicó: “En estas carreras hay dos tipos de apuestas: una, la que nosotros practicamos que es por medio de martilleros el famoso remate; y después están las que hacen las personas clandestinamente”.

El organizador del Gran Premio de Honor defendió al dueño del “caballo del pueblo”, al considerar que Olmos no obligó a nadie a apostar: “Si Luis dijo apuesten a mi caballo que no voy a perder tendría que dar una explicación, ahora, si no los obligó a apostar, su reclamo creo que es en vano el reclamo”.

“Yo no sé hasta dónde lo pueden culpar de que lo frenaron al caballo. Luis Olmos todavía está debiendo una parte de las apuestas a la organización. Por una cuestión de que sabemos de que persona se trata, él apostó más dinero de lo que había llevado y quedó en la condición de pagarlo en estos días”, manifestó Chapero, a la vez que aseguró que no es un “problema” porque Olmos es un cliente de confianza.

Finalmente, sobre la deuda que mantiene Olmos con la organización dijo que no conoce exacto el moto, pero precisó que el propietario de Americano dejó 200 mil pesos en garantía. “Calculo que la apuesta de él fue de 2 millones de pesos”, estimó.