Agustina Aranda, la nueva Reina del Poncho 2019

El miércoles por la noche, en el Polideportivo Fray Mamerto Esquiú, se eligió la flamante Reina Nacional e Internacional del Poncho 2019; donde, entre las 16 candidatas que representaron a los 16 departamentos, el jurado eligió como embajadora del Poncho 2019 a la santarroseña Agustina Aranda; mientras que la primera princesa fue la andalgalense, Micol Oyola; la segunda princesa, fue la representante de Belén, Agustina Lamas; Miss Elegancia a la paclinence Jennifer Ferreyra Bogoya y como Miss Simpatía a la representante de Santa María, Paula Cáceres. La organización del evento fue de la Secretaría de Estado de Turismo y fue televisado en vivo y directo por la TV Pública de la provincia de Catamarca.

Cabe resaltar, que el jurado estuvo compuesto por la secretaria de Estado de Turismo, Natalia Ponferrada; la secretaria de Estado de Cultura, Jimena Moreno; el secretario de Deportes y Recreación, Maximiliano Brumec; además de, la titular del INADI, María Luisa Moreno; en representación de la Asociación de Bares, Hoteles, Confiterías y a fines, Roberto Brunello, Virginia Soto; la diputada provincial Paola Fedelli; María Marta Macedo; Paula Novaro; Carolina Cabrera; Carlos Quiroga; Florencia Franco; Gabriela Medina; Alberto Merchior y Roxana Sella.

El evento que tuvo el color de la juventud que acompañó a cada candidata; contó la conducción Julián La Bruna y Lucia Bulacios; y tuvo la gran presentación del grupo musical Destino San Javier, quienes hicieron vibrar a los presentes con temas propios y los clásicos del Trio San Javier. Asimismo, brindaron un show espectacular la cantante andalgalense Itatí, Alejandra Sánchez, Magui Leiva (Genios de la Argentina), Natalia Brizuela Cesar en la apertura del evento, y el grupo Ser, al final, deleitó con su canto, donde cantaron el hit del verano “Sola”.

Luego, de la coronación de la nueva embajadora turística y cultural, la secretaria de Turismo, Natalia Ponferrada señaló que “la reina nueva es del departamento Santa Rosa que nos va representar durante todo un año en los distintos lugares y actividades que se participe desde la provincia”.

Al ser consultada sobre la apertura de la “Fiesta de invierno más grande de la Argentina”, Ponferrada dijo que “a esta altura, está prácticamente todo listo para el inicio de la Fiesta del Poncho y recibir la gente que viene a visitarnos; la mesa está servida, para disfrutar durante 10 días de una fiesta bien catamarqueña, donde brindamos todo lo mejor que tenemos”.

La secretaria de Turismo, remarcó que “el polideportivo estuvo lleno, con muchísima la participación de la gente, donde tuvimos una elección difícil, muy pareja, no nos había pasado en años anteriores, somos 17 los miembros del jurado y así se dio. La reina fue elegida por dos puntos de diferencia con la primera princesa y por cuatro puntos con la segunda princesa”.

Por su parte, la reina saliente Lourdes Aredes, en sus palabras de despedida del cetro, dijo que “hoy culmina la etapa más bella de mi vida, que duró todo un año. Gracias es una palabra tan pequeña, pero con un gran significado; quiero agradecer a todas las personas que me conocieron y creyeron en mí, seguros de que podía hacerlo. Gracias a Natalia (Ponferrada) una mujer que no para de dejarnos enseñanzas, a todo el equipo de Turismo, y a mi familia y amigos que me acompañaron”.

“Fue una experiencia gratificante y enriquecedora, donde durante un año pude portar estos atributos como lo fue el poncho de vicuña, una corona con bellas rodocrositas, una banda celeste y blanca en mi pecho y un sinfín de manos catamarqueñas trabajaron para lograrlo”, indicó la reina saliente.

Cada candidata desfiló en dos oportunidades, donde se destacaron los vestidos del diseñador Atilio Páez.

Para destacar, fue que la entrada general fue un alimento no perecedero que será entregado a los comedores La Luciernaga del Barrio 20 Viviendas y el Comedor que coordina Lidia Rosa Vera en La Rivera del Valle, del sector sur de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.