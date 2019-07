El dueño de Americano se sumó a la polémica

Luis Olmos, uno de los dueños del caballo Americano, se refirió a la última competencia en Córdoba por el Gran Premio de Honor en el que perdió ante “Cucaracha” de Santa Fe y también a los dichos del cuidador del animal, Jacinto Carrizo.

En relación a lo acontecido, Olmos comentó que “perdió porque no fue el día de él, el caballo viene ganando varias carreras, en las buenas están todos y en las malas se les echa culpa a los dueños o a la monta.”

“A su vez, hizo referencia a las declaraciones de Jacinto Carrizo y explicó que “él salió en todos los medios a escracharme. Me ensució a mí y a mi viejo”, dijo refiriéndose a su padre Juan Carlos, quien también es dueño del equino.

Asimismo, desmintió al cuidador, quien dijo que él le dio indicaciones al Jockey de parar al Americano, “son todas mentiras, yo le saqué el caballo y no le quedó otra alternativa que escracharme.”

Por último, dijo que recibió amenazas de muerte, motivo por el cual no trajo de regreso al caballo y que el Americano podría no volver a competir “Cuando venía de viaje de nuevo a Catamarca recibí amenazas, que nos iban a matar, que la gente estaba muy enojada, gente amiga me amenazó de muerte. Americano podría no volver a competir hasta que se resuelva todo esto”, culminó.