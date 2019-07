Precarizados de la salud se manifestaron exigiendo estabilidad laboral

Precarizados de la Salud volvieron con los reclamos por estabilidad laboral y cortaron las calles Sarmiento y República durante toda la mañana de ayer.

En esta oportunidad, se manifestaron precarizados del Hospital San Juan Bautista, quien aduce que hace 12 años están prestando servicios en el nosocomio, que ya hay un expediente iniciado por la situación de, por lo menos, 15 de ellos y que existe un compromiso del Ministerio de Salud y de la misma gobernadora en incorporarlos. Se suma también el reclamo de precarizados de Casa Cuna, que prestan servicio ad honorem y tienen que cumplir a contraturno lo que exige el programa “Hacemos Futuro”.

En el primer caso, los precarizados del HSJB vienen reclamando desde hace bastante tiempo. En un principio, fueron incorporándolos paulatinamente, pero quedó un grupo de por lo menos 15 empleados que desempeñan tareas de mantenimiento que, hasta el momento, no tienen respuesta. En diálogo con LA UNIÓN, comentaron que “hablamos con la secretaria de la gobernadora. Nos dijo que este no era el lugar para venir a buscar solución, que nuestro problema debe solucionarlo el Ministerio de Salud. Desde el hospital se elevó la nota al Ministerio de Salud solicitando que fuéramos incorporados. Esto fue el 15 de marzo y, hasta ahora, no tenemos respuesta”.

“Los compromisos lo vienen haciendo desde hace dos años. Si bien en cierto se incorporaron algunos compañeros en nuestra misma condición, de precarizados, a nosotros nos dejaron rezagados. Nosotros tenemos todo lo actuado hasta ahora. Se firmaron actas que tenemos en nuestro poder para probar la veracidad de nuestros dichos. Necesitamos que nos den soluciones. El compromiso era para el primero de mayo, después junio y seguimos esperando”, aclararon.

Por otro lado, un grupo de personas que habían ingresado en Casa Cuna con el programa Argentina Trabajo y ahora cumplen con el programa “Hacemos Futuro” se sumaron al reclamo de estabilidad laboral. En este expresaron que ellas vienen desempeñándose desde hace seis años en el lugar y que, desde hace dos años, al pasar el programa a ANSES y denominarse como “Hacemos Futuro”, se vieron obligados a concurrir a las capacitaciones a contraturno y seguir en Casa Cuna ad honorem, “nosotras hablamos con la gobernadora y le explicamos nuestra situación. Estamos trabajando como cualquier empleado, cuidando los chicos que están ahí, ya en la gestión anterior de Casa Cuna nos habían prometido iniciar los trámites para mejorar nuestra situación laboral, pero nunca pasó nada”, explicaron.