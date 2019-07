La Escuela Hospitalaria en riesgo se niega a titularizar a sus docentes

Un grupo de docentes que trabaja en la Escuela Domiciliaria y Hospitalaria Nº 1 del Hospital de Niños Eva Perón hizo público su malestar porque desde el Ministerio de Educación decidieron comenzar a trasladar a los profesionales hacia otras instituciones bajo el argumento de que la escuela no tiene matrícula.

En diálogo con FM República, el secretario general del SIDCa, Sergio Guillamondegui, comentó que hace un mes la supervisora dialogó con el personal y les dijo que si no aceptaban la propuesta que ella llevaba, no se iban a poder titularizar. Allí les ofrecía que se vayan a otras escuelas como preceptores, bibliotecarios o administrativos, pero el personal le dijo que no estaban de acuerdo, porque muchos se querían titularizar con el cargo que tienen en la Escuela Hospitalaria.

Guillamondegui dijo también que la semana pasada les llegaron disposiciones a algunos de los docentes (son 8 en total) donde les informaban del traslado.

A su vez, el titular de SIDCa comentó que para ingresar a la Escuela Hospitalaria, que fue creada hace 10 años, rindieron exámenes ante los Ministerios de Educación y de Salud. “La disposición dice que se los traslada porque no hay matrícula en el Hospital ni en la parte domiciliaria, pero es una total mentira eso. El personal está molesto porque es una disposición llena de mentiras”, señaló.

En ese sentido, recordó que el Hospital está colmado de niños internados, tal como lo reconoció el propio director del nosocomio días atrás. “Hace 2 semanas la directora de la Escuela tomó un examen de ingreso, ¿Por qué lo toman si no hay matrícula? ¿O será que quieren acomodar gente?”, señaló.