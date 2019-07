Aguad pidió disculpas por sus dichos sobre el levantamiento carapintada

Tras los dichos del ministro de Defensa Oscar Aguad en los que aseguró que "el levantamiento carapintada fue un acontecimiento chiquito, no puso en jaque a la democracia", el funcionario pidió disculpas. El Ministro había dicho que lo sucedido en Campo de Mayo durante el gobierno de Ricardo Alfonsín "fue un acontecimiento chiquito" que "no puso en jaque la democracia", al tiempo que justificó la presencia de Aldo Rico en el desfile por el Día de la Independencia que se realizó ayer.

"Aldo Rico tiene derecho a desfilar como ex combatiente de Malvinas. Lo de Aldo Rico con los carapintadas es historia vieja, fue algo chiquito, no creo que haya puesto en jaque a la democracia", afirmó el ministro en declaraciones a FM Metro. Esa fue la respuesta de Aguad cuando le recordaron que "Rico se sublevó contra el gobierno del ex presidente Raúl Alfonsín".

Además, puntualizó que en el acto de ayer "desfilaron más de 800 veteranos, y a ninguno se les pidió el DNI; si quieren desfilar, que desfilen, no perdamos tiempo hablando de Aldo Rico", insistió el funcionario en referencia a quien también se desempeñó como intendente de San Miguel.

Aguad sumó que el ex militar "no pertenece hoy a las Fuerzas Armadas", y valoró la importancia de los desfiles en general al sostener que "son una comunión entre las fuerzas y su pueblo, pese a que un grupo de gente, de kirchneristas, odia a las fuerzas, e intentó transmitirle ese sentimiento a la gente durante el gobierno anterior".

Ahora, tras las críticas de dirigentes como Ricardo Alfonsín o el ex ministro de Defensa durante la presidencia de Raúl Alfonsín, Horacio Jaunarena, Aguad ratificó su "repudio histórico al levantamiento carapintada ocurrido en 1987 en Campo de Mayo y rechaza cualquier alteración del orden democrático o comportamiento que atente contra la institucionalidad".

En un comunicado, Aguad además pidió disculpas "si sus dichos sobre ese hecho fueron mal interpretados y ofendieron a la ciudadanía, al tiempo que enalteció la figura del ex presidente Alfonsín, quien llevó adelante un enorme trabajo para conservar el orden institucional".

Más temprano, Jaunarena había resaltado: "No sé qué quiere decir el ministro, yo recuerdo que en los balcones de Casa de Gobierno estaba toda la dirigencia política bancando al gobierno constitucional". "Si para el ministro esto fue un movimiento chiquito, bueno para la gente que llenó todas las plazas de la República en respaldo de Alfonsín y para la dirigencia política y sindical no lo fue", destacó el dirigente radical.

Por su lado, el ex diputado e hijo del entonces presidente, Ricardo Alfonsín, fue más crítico: "Sus dichos no hacen otra cosa que ofender a quienes lucharon por la democracia y su consolidación, por la paz y contra la violencia. No tenés derecho a falsear la historia de esa manera ni de agraviar a los argentinos".

Los carapintadas liderados por Rico intentaron realizaron un golpe de Estado en 1987 en una joven democracia que había sido reinstaurada en 1983. Los integrantes de este movimiento militar de ultraderecha fueron enjuiciados y condenados, pero finalmente no recibieron castigo por un indulto dictado por Carlos Menem. Años después, Rico fue elegido intendente de San Miguel en elecciones democráticas.