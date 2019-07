Otra del “Gallo”: Ahora Jalile secuestró una camioneta de EC SAPEM

El intendente de Valle Viejo, Gustavo Jalile, volvió a protagonizar el lunes por la noche una confusa situación que finalizó con el secuestro de una camioneta de la empresa EC SAPEM.

De acuerdo a lo que pudo conocer este medio, una cuadrilla de la empresa estatal de energía se dirigió hacia la escuela de Adultos N° 4, pronta a inaugurarse en Santa Rosa, para proceder a la normalización de una conexión irregular detectada en ese edificio y que ponía en riesgo la seguridad de las personas que circulan por ese lugar.

Sin embargo, el jefe comunal se habría hecho presente en el lugar, habría cuestionado la presencia de los operarios de EC SAPEM y le habría ordenado al personal de Tránsito del municipio el secuestro de la camioneta de la empresa.

Ante esta situación, los operarios debieron regresar en remis y sin sus herramientas de trabajo, que quedaron en el vehículo secuestrado.

Consultado por esta situación, el vicepresidente de EC SAPEM, Aldo Palavecino, explicó a LA UNION lo sucedido: “Nuestra gente se acercó a solucionar esta situación irregular que genera peligro pero los funcionarios municipales que deberían en todo caso colaborar, les quitaron la camioneta de prepo y se la llevaron secuestrada”.

El funcionario explicó que según el municipio, la camioneta de la empresa se encontraba estacionada en un lugar no permitido pero no quiso entrar en polémica con el intendente. “Mañana iremos a recuperar el vehículo, seguro nos querrán cobrar una multa en calidad de no se qué, pero bueno, ya veremos”, finalizó.