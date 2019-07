Se oficializó el paro por tiempo indeterminado del SOEM, a partir de hoy

El titular del Sindicato de Empleados Municipales SOEM, Walter Arévalo, ratificó el inicio de la medida de fuerza a partir de las cero horas de hoy.

El paro fue dispuesto semanas atrás, por el conflicto por el plus médico que continúa sin resolverse.

En este sentido, Arévalo explicó: “Tomamos esta decisión porque la situación sigue igual, los médicos siguen cobrando plus y, lo digo una y mil veces, no estoy en contra de los profesionales médicos, estoy en contra de la forma simplista que encontraron para satisfacer sus necesidades”.

A su vez, dijo que desde el gremio, se habían elevado dos propuestas para resolver el conflicto. “Por un lado, solicitamos que se envíen auditores a todos los sanatorios privados para que controlen y que no se cobre este monto extra y que, en el caso de necesitarlo, los afiliados puedan realizar la denuncia en el acto. Por otro lado, también propusimos que la OSEP deje de trabajar con los sanatorios privados que cobren plus médico”, aclaró.

En relación a la segunda propuesta, Arévalo manifestó: “Nosotros, como trabajadores, presentamos estas propuestas que ya expusimos, que se deje de trabajar con los sanatorios privados y que esos fondos que se gastan pasen al hospital público, que podamos tener los mejores médicos pagos en el hospital público, que tengamos instrumental de vanguardia y dejemos de ser objeto del atropello constante de los profesionales y de los monopolios de la salud que hay en la provincia”.

Consultado por LA UNION, el secretario general del SOEM, confirmó la medida de fuerza a partir de hoy a las cero horas y por tiempo indeterminado y que afectará todos los servicios.

Hasta última hora de ayer, desde el Ejecutivo municipal no se había convocado a conciliación obligatoria para frenar el conflicto.

Ley Antiplus

En relación a la lucha que llevaron a cabo para que se aprobara un marco legal regulatorio, el representante sindical sostuvo: “Lo que paso acá, es que se aprobó una ley y se reglamentó con la vieja ley, que lo sigue poniendo al afiliado como parte del proceso de denuncia que no corresponde. El afiliado aporta un monto de dinero por dos lados, una plata en blanco y otra en negro. Resulta que esta práctica del plus médico se sigue haciendo y uno no entiende para qué sirvieron los aportes que recibe la obra social, que a su vez incrementó los montos por más de un cien por ciento. Y resulta que los jubilados, que están por debajo de la línea de indigencia y los trabajadores que estamos por debajo de la línea de pobreza, seguimos pagando plus, por un capricho de los médicos que dicen que ellos tienen que cobrar el mínimo ético. Esta es nuestra forma de hacer valer nuestro derecho a la salud y tener una vida éticamente correcta”.