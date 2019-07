El padre de Maxi Oliva apuntó contra Alberto Cormillot: “Dedicate a otra cosa”

Maximiliano Oliva se hizo famoso luego de su participación en la primera temporada de Cuestión de Peso en el año 2007 y donde resultó ganador. El pasado 6 de julio, el joven falleció a causa de una nueva recaída por los problemas de salud que le ocasionaban su obesidad.

Alberto Cormillot, el médico responsable de la clínica encargada de los tratamientos de los participantes de este reality aseguró que ellos jamás suspenden el tratamiento de los pacientes, pero el padre de Maxi salió al cruce.

Carlos Oliva habló en el programa Confrontados y apuntó contra el doctor Cormillot. “Es mentira que él abandonó su tratamiento. Maxi llegó a un acuerdo para ir una vez por semana a Malvinas (por el Centro Municipal de Obesidad y Enfermedades Metabólicas) con una ambulancia que lo venía a buscar y llevaba”, explicó.

“Pero eso se produjo solo durante tres meses. Después, Maxi sufre un problema en la rodilla y los médicos les recomiendan que no se traslade. A las dos semanas, cuando él se repuso, pidió la ambulancia pero la médica que estaba a su cargo le dijo que habían decidido no mandarla porque había mucha demanda y la necesitaban”, añadió.

A su vez, Carlos se conmovió al pedir por mayor atención a las personas que sufren la misma enfermedad de que hijo: “Acabo de enterrar a mi hijo y no estoy buscando culpables, estoy tratando que no le pase a otro. Él tenía todo su cuerpo cubierto de agua y sus pulmones no podían cumplir sus funciones. Me revienta cuando dicen que era un rebelde, ¿y lo dejamos morir porque era un rebelde? ¿Con eso nos justificamos, Cormillot?”.

Para finalizar, el padre de Maxi Oliva se dirigió directamente a Alberto Cormillot: “Dijiste que hiciste todo lo que había que hacer por mi hijo y hace una semana que estamos pidiendo una cama en Malvinas. ¿Por qué nunca lo llevaste a tu clínica? Dedicate a otra cosa si tu institución no está preparada para recibir un gordo como Maxi. Él se lo ganó y cada vez que había que pedir algo había que pedir por favor”.