“A Americano lo mandaron para atrás, y lo hicieron perder”

El pasado domingo, “Americano” terminó segundo en la expectante carrera, disputada en el Hipódromo “Oscar Boero”, de San Francisco, provincia de Córdoba, donde el ganador fue el caballo “Cucaracha”, de los hermanos Salinas de Sastre, provincia de Santa Fe; mientras que en tercer lugar entró “Arandú”, de Héctor Botero, proveniente de Posadas, provincia de Misiones.

En declaraciones a radio Valle Viejo, Carrizo contó que “en las apuestas hubo más de tres millones de pesos”, describiendo que “la única plata que había para jugar derecho (entre los propietarios) era si el caballo daba la cortada”.

“Americano tenía que ‘cortar’ (separarse a más de un cuerpo de distancia) a ‘Cucaracha’, porque el moro (por el otro caballo) no tenía un mango; o sea que si yo ganaba me pagaban el premio y cagaban a toda la gente”, comentó. Claramente, Carrizo reiteró que al terminar la carrera le dijo a Olmos: “Vos la arreglaste, vos la arreglaste”, en el sentido de que había dado instrucciones al corredor, Junior Mendoza, para que “frente a Americano”.

Después contó otros detalles, de su labor cotidiana, cuidando a “Americano”, indicando que “en estos días de frío no tuvimos ni un brasero para calentarnos; estábamos solos con el caballo en medio de esas helazones”, y anunció que “ya no seguiré cuidándolo, porque esta gente me defraudó”.