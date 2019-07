La impactante foto de Santiago Bal internado

Federico Bal, su hijo, no habló mucho del tema en los medios y eligió sufrir en silencio, a excepción de una impactante foto que publicó en sus redes sociales con la que dejó en claro que no está dispuesto a soltar a su amado padre en un momento tan difícil y que quiere brindarle fuerzas para poder seguir.

El participante del Súper Bailando 2019 publicó la foto de su mano junto a la de su papá en la sección de historias de su cuenta de Instagram. En la postal se observa al ex de Laurita Fernández y Barbie Vélez aferrarse a su padre, que descansa sobre una cama y tapado con una frazada blanca y negra. También se puede ver que el capocómico lleva conectado un catéter en su brazo derecho para que ingrese suero en su cuerpo por vía intravenosa.

Carmen Barbieri, su ex pareja y quien lo cuida en su hogar, habló sobre lo frágil que se encuentra Bal. “No puede hablar porque no tiene el suficiente aire para poder decir unas palabras de corrido, está con suero y antibióticos y no come casi nada. Los doctores no se arriesgan a decir si tiene neumonía. No está grave, pero está muy débil desde hace un montón de tiempo. Cuando le dan el alta es para sacarlo de acá para que no se contagie otra cosa porque un pequeño resfrío lo mata”, indicó la actriz en diálogo con Intrusos (América).

En una de sus últimas apariciones en televisión, Santiago había asegurado que cumplió el sueño de su vida al poder trabajar con Fede y Carmen en Nuevamente juntos, la revista, la obra teatral que encabezaron en la ciudad de Mar del Plata durante el verano. Cuando la estrenaron en la Avenida Corrientes, el humorista decidió retirarse de los escenarios debido a su mal estado de salud y avanzada edad, y dio a conocer la noticia con un comunicado tras la suspensión de una función.

"Me despido con el espectáculo que siempre soñé, con este género que tantas satisfacciones supo darme a lo largo de mi vida, y luego de haber tenido el enorme placer y honor de ser dirigido por mi hijo. Siento además que le paso la posta a los mejores: Carmen y Federico”, escribió Santiago en el mes de abril.