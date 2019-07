Martha Pelloni: "La Cámpora es el brazo del narcotráfico en la política de Cristina Kirchner"

La hermana Martha Pelloni, referente social y quien encabezó hace años las marchas en reclamo de justicia por el crimen María Soledad Morales en Catamarca, cargó duró contra la principal agrupación del kichnerismo: "La Cámpora es el brazo del narcotráfico en la política de Cristina Krichner".

“La Cámpora nos ha dejado el estigma de la droga, del consumo, del comercio”, agregó Pelloni, quien si bien advirtió que “más de una vez pido perdón si me equivoco porque no se trata de una investigación de las que realizo”, aseguró que esa opinión surge de su propia experiencia. “Es simplemente lo que vivo, lo que palpo, lo que me entero. Pero es estar y ver, ver que La Cámpora trabajaba así”, afirmó.

La religiosa profundizó su acusación: "Lo viví en mi provincia, en Corrientes, me atrevo a decir que cuidado. Nos ha dejado el estigma de la droga, del consumo, del comercio".

En relación con la actual precandidata a vicepresidenta Cristina Kirchner, Pelloni reconoció que siente “mucha pena” porque cree que la actual senadora “tiene valores de líder”. Sin embargo, dijo, “como mujer y como política ha demostrado que su liderazgo no ha sido positivo. Yo me hubiera retirado".

El presidente tampoco escapó de los cuestionamientos de la líder social, a quien le cuestionó su "ideología económica". Para Pelloni, "no anduvo, fracasó. Tiene un aplazo bien ganado".