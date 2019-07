Maza hizo podio en los 10km de montaña realizados en San Juan

La atleta catamarqueña, Paola Maza, estuvo corriendo en la carrera de 10km de montaña realizados en la provincia de San Juan. Fue representando a la ASOCAT y terminó en la tercera ubicación logrando entrar en el podio.

La carrera fue clasificatoria para el Mundial que se llevará a cabo en Villa La Angostura en el mes de noviembre. Solo clasificaban los primeros y de esta forma Maza no logró entrar en el cuadro para el Mundial.

Maza terminó tercera en la general y en su categoría, luego de perder el camino cuando marchaba segunda a poco de terminar el circuito, “en el último kilómetro me desvíe del camino porque no encontré las cintas de señalización y cuando volví a la ruta me pasó la chica que venía detrás mio”, comentó Paola al medio Atletismo Total.

Seguidamente agregó, “ son cosas que pasan y la única que clasificaba era la primera, Gisela Tobares, que integra la selección de montaña”.

Maza indicó que fue el circuito más pesado que corrió, “era muy técnico y en los primeros kilómetros había mucha arena y tierra suelta. Luego pasamos por una alcantarilla y comenzamos el ascenso por el cerro hasta llegar al dique Ullum por las piedras. Fue una linda experiencia ya que el lugar es hermoso”, cerró la atleta que arriba esta noche a nuestra Capital.

Para realizar los casi 12km, la clasificación fue la siguiente:

1- Gisela Tobares: 1h.00m,35s

2- Elina Altamiranda: 1.05m,49s

3- Paola Maza: 1h.06m,26s.