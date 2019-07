Tres estudiantes salteños serán parte del "Campamento Espacial" de la NASA

Tiago Vargas, Tomás Cabrera Bellomo y Andrés Paz fueron becados para el programa que se realizará en Huntsville, Alabama, Estados Unidos

El "Space Camp" o "Campamento Espacial" de la NASA fue creado en 1982 para inspirar y motivar a jóvenes pioneros espaciales. Ahora, tras una selección mundial, los estudiantes salteños Tiago Vargas, Tomás Cabrera Bellomo y Andrés Paz lograron hacerse un lugar entre los convocados para viajar a Huntsville, Alabama, Estados Unidos.

Los elegidos son estudiantes avanzados de inglés en el Instituto Salteño de Intercambio Cultural Argentino (Isicana), tienen 16 años y viven en la capital de la provincia del norte. Fue en mayo pasado que directivos de la institución dieron una charla informativa sobre una beca para el "Campamento Espacial" y ellos no dudaron en aplicar.

Entre los distintos requisitos debieron completar un formulario y luego escribir tres ensayos: cómo prepararse para ser astronauta y viajar a Marte, desarrollar un proyecto científico y precisar qué conocimientos podrían aportar a la sociedad al regresar al país.

Hubo una preselección, después entrevistas personales que realizaron los directores de Isicana y finalmente la selección final de los becados, que se dieron a conocer a comienzos de junio.

Tiago, Tomás y Andrés se quedaron con los primeros lugares y desde ese momento se convirtieron en celebridades en su ciudad, dando entrevistas en diferentes medios locales y preparándose para una experiencia "de otro planeta".

"Me emocioné porque es una oportunidad brillante", contó Tiago, que estudia inglés desde los 8 años, al diario salteño El Tribuno. "Esto es algo que nunca me imaginé que me llegaría a pasar", sumó y dejó saber que piensa estudiar ingeniería o astronomía.

"Estoy muy contento. Cuando me dieron el resultado no lo podía creer. Esto es algo asombroso que nunca imaginé. Quiero dar lo mejor de mí, prepararme bien y representar a mi país de la mejor manera", expresó por su parte Tomás, que para ser elegido hizo un video sobre el gato o paradoja de Schrödinger, un experimento imaginario creado en 1935 sobre mecánica cuántica.

Andrés por último dijo estar "shockeado" por la elección y si bien siempre soñó con estar en la NASA, admitió que nunca lo había visto como una posibilidad cercana. Sobre los conocimientos que piensa traer del viaje, hizo hincapié en que no sólo serán sobre el idioma, sino también sobre el trabajo que se hace en la base.

El espacio en el que recibirán la capacitación está ubicado en el United States Rocket Center como base de operaciones, una infraestructura histórica diseñada en base a la Aviación y Exploración Espacial de los Estados Unidos, un museo con exhibiciones, con los programas actuales y futuros de la NASA.

El espacio, según detalla la propia web del programa, se vuelve ideal para que los participantes "se hagan preguntas científicas y tecnológicas importantes partiendo de primicias innovadoras y creativas".

El cuerpo docente está compuesto de astronautas, ingenieros, científicos y tecnólogos la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio de los Estados Unidos (NASA) y de la Agencia Espacial Europea (ESA).