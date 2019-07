La UTA confirma el paro y movilización para el viernes 12 de julio

La fiesta de los catamarqueños se vería afectada por la falta de servicio y movilizaciones, hasta tanto los empresarios de cada una de las líneas de colectivos urbanos e interurbanos de la provincia abonen los haberes acordados.

Juan Vergara, titular de UTA Seccional Catamarca-La Rioja, confirmó un paro general con movilización y posibles corte de rutas para el próximo 12 de julio por el incumplimiento de las empresas en el aumento paritario acordado, y se analiza extender la medida durante los días que se realice la XLIX Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

El reclamo entre otros items abarca el cumplimento de lo acordado en paritarias 2018, pago de haberes no remunerativos acordados a partir del mes en curso, pago de haberes atrasados y cumplimiento en tiempo y forma. “Lamentamos tener que llevar adelante esta medida, por parte del gremio agotamos todas las instancias de negociación y no recibimos respuesta por parte de las empresas, que aducen no recibir los subsidios por parte del gobierno para efectuar los pagos, y no muestran interés en solucionar el conflicto, siendo los empleados los que están en el medio siendo gravemente afectados.

Se espera que en los próximos días realicen los pagos correspondientes para levantar la medida, de no ser así, la fiesta más grande de los catamarqueños se verá afectada por la falta de servicio”.

Medida nacional

Desde la Secretaría del Interior del Consejo Directivo Nacional de la Unión Tranviarios Automotor confirmaron un paro con movilización para el viernes 12 de julio. “La medida de protesta se tomó luego de haber transcurrido íntegramente el proceso de Conciliación Obligatoria sin encontrarse una respuesta que se acerque mínimamente a la pretensión de recomposición salarial para los trabajadores del transporte colectivo de pasajeros del interior del país”, confirmaron referentes de UTA en un comunicado.