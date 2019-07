El kirchnerismo arranca la campaña con 10 ex funcionarios presos

Hay casi un Gabinete completo. Un ex ministro de Planificación, un ex vicepresidente, un ex secretario de Transporte y hasta el militar que estuvo al frente del Ejercito, entre otros. Están todos presos y fueron funcionarios del Gobierno kirchnerista.

El Frente Todos, que lleva a Alberto Fernández y Cristina Kirchner como candidatos a presidente y vice, arranca una campaña inédita con diez ex funcionarios detenidos en su mayoría por casos de corrupción. Todos ocuparon cargos durante los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner y a pesar de que tuvieron poder e influencia hoy están tras las rejas. Ninguno de los detenidos fue visitado por la ex presidenta, a pesar de que desde diversos sectores del kirchnerismo suelen asegurar que se trata de "presos políticos".

Incluso Cristina cuenta con dos pedidos de prisión preventiva que no se hicieron efectivos por los fueros parlamentarios como senadora. Uno es por la causa del memorándum con Irán y el otro por el expediente de los cuadernos de las coimas.

La lista de los ex funcionarios presos la integran Julio De Vido (Planificación), José López (Obras Públicas), Amado Boudou (vicepresidente), Roberto Baratta (coordinador del ministerio de Planificación), Ricardo Jaime (Transporte), Juan Pablo Schiavi (Trasporte), Carlos Santiago Kirchner (coordinador de Obra Pública), Luis D'Elía (secretaría de Vivienda), Oscar Thomas (Yacyretá) y César Milani (Ejército).

De Vido, además, suma una particularidad. A pesar de estar detenido, será candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista que lleva al empresario y periodista de rasgos antisemitas Santiago Cuneo como candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. El ex ministro de Planificación está detenido desde octubre de 2017 en el marco de la causa que investiga malversación de fondos en los Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y tiene un preventiva en el expediente de los cuadernos de las coimas. Pero ademas, está condenado a 5 años y ocho meses de prisión por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de once.

El área que comandaba De Vido es la que más presos tiene. Roberto Baratta, que fue su mano derecha y operador todo terreno durante su gestión, está detenido por la causa de los cuadernos de las coimas por su rol en la recolección de dinero ilegal. También aparecen el ex secretario de Obras Públicas, José López, que quedó detenido luego de que lo descubrieran ingresando bolsos con US$ 9 millones en un convento de General Rodríguez. López acaba de ser condenado por enriquecimiento ilícito a seis años de prisión. Pero además, está procesado en la causa de los cuadernos de las coimas. Hoy está preso dentro del Programa de Protección de Testigos luego de declararse arrepentido en el expediente de los cuadernos.

El primo del ex presidente Kirchner, Carlos Santiago, también está preso con una preventiva desde fines de 2017. En su momento, el juez Julian Ercolini que investigaba la causa de Vialidad, lo detuvo por entorpecer la investigación Hoy ese expediente está en pleno juicio oral. El primo K comparte banquillo con Lázaro Báez, Julio De Vido, José López y la ex presidenta Cristina Kirchner.

Jaime y Schiavi fueron secretarios de Transporte. El área fue un símbolo de la corrupción durante el kirchnerismo. Ambos dependían de De Vido y están presos. Jaime quedó detenido en 2016 por la causa que investiga la compra irregular de trenes -que terminaron siendo chatarra- a España y Portugal. También fue condenado por enriquecimiento ilícito y por la tragedia de Once. Schiavi también recibió una condena por su participación en el accidente ferroviario que dejó 51 muertos y quedó detenido.

De los presos K, el que alcanzó el cargo más alto es Amado Boudou. Fue vicepresidente y el primero de la historia Argentina que quedó detenido. Boudou tiene varias causas en su contra y un derrotero de ingresos y egresos de la cárcel que es para destacar. La primera detención fue ordenada por el juez Ariel Lijo a fines de 2017 en una causa por presunto lavado y enriquecimiento ilícito. La Cámara Federal ordena liberarlo en enero de 2018 en plena feria judicial. El 7 de agosto de ese año vuelve a la cárcel tras la condena a 5 años y 10 meses en el caso Ciccone, pero en diciembre el mismo Tribunal Oral 4 que lo condenó decide liberarlo. En febrero pasado, la Cámara de Casación revoca esa decisión y ordena que vuelva al penal de Ezeiza donde hoy pasa sus días.

Hay más casos de kirchneristas tras las rejas. El ex titular de Yacyretá, Oscar Thomas, tiene una prisión preventiva ordenada por el juez Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos aunque goza del beneficio de la prisión domiciliaria con tobillera electrónica desde abril pasado. El ex funcionario había estado prófugo durante casi dos meses y cuando lo encontraron oculto en un departamento de la Recoleta fue directo a la cárcel. Pero la Cámara Federal ordenó la domiciliaria porque los peritos aseguraron que tenía un cuadro severo de depresión y que su vida corría peligro porque tenía "ideas suicidas".

Luis ​D'Elía también se suma a la lista. Tuvo un breve paso por la secretaría de Hábitat y Vivienda durante la gestión de Néstor Kirchner. El piquetero luego se convirtió en un ferviente defensor del kirchnerismo, aunque hoy casi no es tenido en cuenta. Está preso luego de haber sido condenado -a 3 años y 9 meses- por la toma de una comisaría de La Boca en 2004. Antes, también había estado detenido en la causa que investiga el memorándum con Irán.

El ex jefe del Ejercito K, César Milani, está en la cárcel acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad. Lo investigan por las detenciones y torturas de Pedro Olivera, su hijo Ramón y Verónica Matta en La Rioja en marzo de 1977. El juicio por esos hechos comenzó en mayo pasado.

Con una decena de ex funcionarios presos, el kirchnerismo buscará atravesar la campaña casi sin tocar los temas de corrupción. La ex presidenta evita mencionar a sus ex compañeros de Gabinete detenidos y Alberto Fernández suele minimizar el tema. De hecho, cuando le preguntaron sobre los fondos que recibió Lázaro Báez por la obra pública dijo que podría haber existido una "falta ética" pero no un delito.

Fuente: Clarín