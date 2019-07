Pampita, furiosa por los comentarios de las mujeres sobre su separación de Mariano Balcarce

Un nuevo escándalo atraviesa la vida mediática de Pampita. Es que, a pesar de que quiso amortiguar el impacto de su crisis con Mariano Balcarce, la modelo tuvo que enfrentar rumores de todo tipo.

"No fue por una infidelidad, nos tomamos un tiempo para ver qué quiere cada uno", comentó en su programa, ante la consulta del panelista Luis Piñeyro. Las explicaciones no fueron suficientes y varias mujeres opinaron en las redes sociales sobre un posible engaño.

Al ver esto, la jurado del Bailando escribió un mensaje en Twitter. "¡Qué pena ver tantos comentarios de mujeres riendo y diciendo que me separé por que me metieron los cuernos! ¡Primero que no es verdad! Y segundo... ¡no se hagan las feministas que saben de sororidad después, que de hermandad, apoyo y comprensión están demostrando muy poco!", escribió.