Araceli González contó por qué no fue a la fiesta de Polka

Araceli González volvió a apuntar contra Adrián Suar, luego de las declaraciones de Griselda Siciliani en Intrusos sobre Fabián Mazzei y la difusión de un audio en el que aseguraba que Polka era un "servicio militar".

La actriz decidió no ir a la fiesta por los 25 años de Polka y no ocultó el verdadero motivo de su ausencia.

"Me invitaron a mí sola, y no correspondía que yo vaya sola, creí que no era lo indicado por un montón de situaciones. Soy una persona que mis preceptos los mantengo, no voy a ir a festejar a un lugar donde me sentí destratada, esa es la palabra", aseguró en diálogo con Farándula Show.

"El destrato tiene que ver con que todo lo que se habla dentro de una producción, queda dentro de la producción, es una cuestión de códigos”, agregó.

Además, reveló que parte de su familia no estuvo invitada al evento, algo que no le gustó. “Toto, mi hijo (fruto de su matrimonio con Suar) estaba invitado a la fiesta; Flor, mi hija, no estuvo invitada. Yo creo que es una elección. También es una elección de uno ir o no ir. Yo, sinceramente, las cosas que a mí me pasan, lo que yo creo y lo que yo siento, lo mantengo”, se sinceró.

El año pasado, Araceli había declarado que no volvería a trabajar en Polka. "La salida de ese audio fue un destrato de la producción que hace que no me pueda sentir segura y cómoda. Siempre salí de la zona de confort y estaría yendo en contra de lo que realmente quiero para mí, ahora tengo mi propia productora, no es nada fácil pero ojalá salga bien”, comentó en esa ocasión.