"Me dijo que la beca era a cambio de algo y me abusó", contó la joven que denunció al intendente Aybar por violación

Enrique Aybar, actual intendente de Puerta de Corral Quemado, departamento Belén, afrontará en septiembre un juicio en su contra por abuso sexual. No obstante, el jefe comunal buscará en las próximas elecciones mantener su cargo con el frente Juntos por el Cambio.

Carla, de 21 años, asegura haber sido violada por Aybar en 2013, cuando tenía 15 años. El por entonces intendente le había prometido una beca para de estudio en la Capital y le pidió que lo acompañe a una reunión con el “ministro” para conseguirle el beneficio.

En un principio, la mamá de la joven la acompañó, pero durante el viaje Aybar manipuló a Carla para que le diga a la mujer que mejor vayan ellos dos solos, porque seguramente estaría cansada. Como era un hombre de “muchísima confianza en mi familia”, la mujer accedió a que su hija acompañara al intendente para conseguir la beca.

“Fuimos los dos en su auto y yo ya empecé a darme cuenta que algo no iba bien. Me llevó a un hotel alojamiento. En ese momento ni sabía lo que era, pero durante el viaje me quiso dar un beso. Le ví la mirada, tenía un mal presentimiento y me largué a llorar”, contó. “Me bajó de los pelos de la camioneta, me empezó a pegar y a decirme que me hacía la linda. Me dijo que la beca era a cambio de algo”, relató Carla, al portal minutouno.com.

Carla no supo cómo salir de esa situación, no sabía dónde estaba ni cómo poder escaparse. “En todo momento le dije que no, me resistí, pero no importó”, el intendente la violó.

Cuando volvían, ella le decía que lo iba a denunciar y le iba a contar a todo el mundo y él la amenazó: “Si contás algo te mato a vos y a tu mamá”, le dijo. Cuando llegaron al reencuentro de su mamá, Carla no pudo decirle nada pero cuando las dos se fueron a una habitación sola, la joven de 15 años se largó a llorar. “Inmediatamente le conté. Ella quiso llamar a la policía, le contó a la gente del hotel pero nadie quería ayudarnos”, recordó.

“Después del abuso él me dijo que tenía muchos contactos, que nadie me iba a creer, que yo iba a ser la puta y justamente todo lo que pasó”, agregó la joven.

Cuando volvieron al pueblo de Durazno, en el departamento de Belén, Carla y su mamá le contaron la situación al padre y los tres fueron a hacer la denuncia. “Desde ese momento todo fue un calvario. Mis padres, mi familia y todos los que nos daban su apoyo fueron echados de sus trabajos porque todo depende de la intendencia. Yo me tuve que cambiar de Colegio porque me vivían amenazando. La gente decía que yo buscaba plata y no me creían”, relató la joven.

El juicio

El próximo martes 3 de septiembre el intendente Aybar deberá sentarse en el banquillo de los acusados y responder ante el tribunal de la Cámara Penal N° 3 por “abuso sexual gravemente ultrajante”.