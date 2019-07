Entregaron 400 bicicletas y cascos a alumnos en Fray Mamerto Esquiú

La gobernadora Lucía Corpacci junto al intendente Guillermo Ferreyra encabezaron el lanzamiento de la primera etapa del programa "Fray en Bici", donde se hizo entrega de 400 bicicletas a los alumnos de 5to y 6to grado de todas las escuelas primarias del departamento Fray Mamerto Esquiú.

El evento se realizó en el Micro Estadio "Evita" con la participación del ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso; de Gobierno, Marcelo Rivera; de Educación, Daniel Gutiérrez, intendente de la Capital, Raúl Jalil; el senador de FME, Oscar Vera, funcionarios municipales y una multitud de niños que se vieron beneficiados con este programa.

A través "Fray en Bici" se hizo entrega de una bicicleta y su casco protector a los todos alumnos de 5to. y 6to de las 10 escuelas primarias del departamento en el marco del programa que promueve la actividad deportiva en los niños.

La directora de la escuela de San Antonio, Cecilia Salcedo, resaltó la ansiedad y la alegría de los niños en recibir su regalo. "Yo me preguntaba cómo decir gracias y me puse en el lugar de los niños", dijo y agradeció a la gobernadora y al intendente por pensar en el otro. "Me queda decirle gracias por pensar en regalar, por su falta de mezquindad y porque seguramente hoy algún niño recibe por primera vez una bicicleta".

Al tiempo el senador Oscar Vera expresó su satisfacción de ser parte de la decisión del intendente Guillermo Ferreyra. "Su decisión no es más que una continuidad de la política de la Gobernadora Lucía Corpacci. Es un claro acto de justicia social", dijo “Hoy se cumple un sueño de todos. Cuando iniciamos este proyecto que fue en abril de este año. Me acuerdo que lo conversé con la gobernadora y le dije que quería cumplir este sueño de su primera bicicleta”, recordó el jefe comunal, quien sostuvo que el objetivo es fomentar que toda la familia utilice este medio de movilidad.

“Por eso voy a mandar un proyecto de ordenanza donde cada vecino que ande en bici va a tener un 30 por ciento de descuento en el impuesto de contribución municipal a fin de fomentar que todas las familias vuelvan a la costumbre de andar en bicicleta”, anunció y agregó que los próximos años se irán haciendo entrega a los niños de todos los grados escolares.

Con la alegría en sus ojos, en algunos casos hasta con lágrimas, los chicos fueron recibiendo uno por uno la bicicleta y su casco protector de la mano de la Gobernadora Lucía Corpacci, el intendente Guillermo Ferreyra, el intendente Jalil y demás funcionarios presentes.

En los festejos dela ciudad

Posteriormente, Corpacci y el intendente Jalil festejaron el 336 aniversario de la fundación de San Fernando del Valle de Catamarca con un gran evento realizado en horas de la tarde en el Paseo de la Fe.

La jornada de festejo incluyó la actuación de artistas y formaciones locales, y un cierre a toda música con “Tres Tenores”, compuesto por el joven tenor Nicolás Romero, Dario Sayegh, Duilio Smiriglia, y la presencia estelar de Elena Roger.