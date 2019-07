Peatonalización: inauguración, reclamo y mal momento para los funcionarios

Está mañana, en medio de la inauguración de la obra de semipeatonalización, acto para el cual el intendente Raúl Jalil invitó al Ministro de Interior, Rogelio Frigerio, un integrante de la Agrupación de Autoconvocados interrumpió el acto y, dirigiéndose al funcionario nacional aludió a la difícil situación que atraviesa Catamarca, con el cierre de fábricas y el aumento de los comedores infantiles. El hombre, identificado como Rodolfo Díaz a viva voz y ante todos los funcionarios y público presente dijo "hay mucha desigualdad en Catamarca, para el norte no tenemos pavimentos y las cloacas están rotas. Es mentira que están haciendo cloacas”. Dicho esto Díaz aseguró que volverá a votar al presidente Mauricio Macri.

El manifestante agregó "los chicos de los comedores no conocen la carne, y no tienen para comer, pavimento van a comer los chicos acá, pavimento que están inaugurando ustedes. Me dan ganas de llorar de escucharlos a ustedes”. Los dichos generaron aplausos entre los presentes.

Tras el incidente Frigerio pudo dirigirse a los presentes. No hizo alusión a lo sucedido, se concentró en destacar las características de la obra y saludar a la ciudad por su aniversario. “Dan trabajo y mejora la posibilidad de los comerciantes”, consideró. El ministro también remarcó que “arrancamos, como dijo Raúl, obras en los barrios más vulnerables de la ciudad y ahora terminamos en esta obra de renovación urbana en el casco histórico”.