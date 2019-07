Corpacci: “Cuando dicen que estamos viviendo mejor, realmente digo ¿de qué país nos hablan?”

La gobernadora Lucía Corpacci volvió a cuestionar con dureza la gestión del presidente Mauricio Macri y dijo no entender de qué país hablan en el Gobierno nacional cuando dicen que se crearon cientos de miles de nuevos empleos o que la gente vive mejor que antes.

Las declaraciones de la mandataria se dieron en el marco de la inauguración de la obra de ampliación, refuncionalización y reparación general del JIN N°4 y de la Escuela N° 280 de la localidad de Recreo, donde brindó una rueda de prensa en la que habló de diversos temas.

Consultada por la reunión que mantuvo hace dos días con el precandidato a presidente Alberto Fernández y la mayoría de los gobernadores que apoyan al Frente de Todos, Corpacci la calificó como muy positiva y dijo que además de acordar algunos ejes de la campaña, dialogaron sobre la difícil situación que atraviesa el país.

“Todos vemos con mucha preocupación cómo ha retrocedido la calidad de vida de los argentinos porque a eso nadie lo puede negar”, indicó la mandataria provincial y mencionó como problemas que afronta el país a “la disminución del trabajo, los cierres de algunas plantas industriales, la caída del sector textil, el precio de los servicios públicos, que acá en Recreo tuvimos una manifestación muy importante por la tarifa que no la fijamos nosotros sino el gobierno nacional”

En ese sentido, agregó que hay cuestiones preocupantes y que son objetivas como el hecho de que “tenemos un país endeudado, que el año que viene hay que pagar deuda y que todo el dinero que ingresó al país ya está afuera”.

Además, cuestionó el discurso de algunos referentes del Gobierno nacional que aseguran que se crearon nuevos puestos de trabajo o que celebran que la inflación subió menos que en los meses anteriores.

“Vemos con mucha preocupación la situación económica porque cuando escucho que se generaron no sé cuántos miles de puestos de trabajo, de que estamos viviendo mejor que nunca, yo realmente digo ¿de qué país hablan? No es del mismo país donde yo vivo, donde yo veo lo que a mi gente le está pasando y no es algo que le está pasando solo a los catamarqueños sino en todo el país donde uno abre los diarios y lo que se ve es que son fábricas que se cierran y no que se abren, ve que las tarifas suben, que los alimentos suben. Y ahora están muy contentos porque dicen que lograron disminuir la inflación, una inflación que venía con más de 4 puntos mensuales, eso no es un logro”, criticó.

También fue crítica de la falta de federalismo que tiene el Gobierno nacional en materia de obra pública y remarcó que se destinan mayores esfuerzos y fondos para realizar obras en los distritos más grandes donde gobierna Cambiemos, en detrimento de las provincias del interior. “No vemos una explosión de obras en este país que declaman que debe ser federal pero sin embargo se ve que la concentración de obras está en Capital Federal, que es el distrito más rico de nuestro país, y en la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que hay una desigualdad enorme en un país que necesita levantarse y recuperarse”, lanzó.

Sobre su no reelección

Por otra parte, la gobernadora explicó por qué tomó la decisión de no ir por su reelección y que el candidato del oficialismo sea el intendente capitalino Raúl Jalil. “Créanme que si yo no hubiera encontrado en Raúl Jalil la posibilidad de alguien que le diera continuidad a lo mejor de lo mío pero que le agregue todo lo mejor de él, hubiera seguido. Creo que Raúl va a ser un excelente gobernador y va a estar respaldado por el ministro (Rubén) Dusso que ha sido un hombre tan castigado pero si ustedes ven y recorren la provincia, van a ver que ha sido el ministro de obras púbicas que más trabajó y que más obras deja”.

“Vienen tiempos modernos y el intendente Jalil le va a poner ese dinamismo de otro tipo de desarrollo que le está faltando a la provincia y estoy segura de que la gente lo va a acompañar”, aseguró.

Por una campaña limpia

La gobernadora también hizo un pedido a todos los sectores políticos y solicitó que durante la campaña electoral se eviten las difamaciones y las denuncias sin sustento. “Este modo de hacer política que durante muchos años se hizo y que se quiere instalar nuevamente no es bueno, nos deja heridos y el denunciar por denunciar, como yo he visto hacer, el perseguir mediáticamente a alguien no es sano para nadie porque lo que uno le hace al otro, después puede volver para uno”.

“Denunciemos lo que nos parece que es injusto, no digo que haya que silenciar, pero no mentir, no difamar porque eso es grave”, indicó .