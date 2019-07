Ocampo se quedó con el Ajedrez por el aniversario de Defensores

Con gran éxito se llevaron a cabo el pasado fin de semana, los Torneos de Ajedrez organizados por el Club Defensores del Norte en el predio que la institución posee en Avda. Maxímio Victoria, Barrio Hipódromo, con motivo de celebrarse un nuevo Aniversario del “Albiverde” del Norte.

Los Torneos contaron con la Fiscalización de la Federación Catamarqueña de Ajedrez y el Auspicio de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de la Capital.

Torneo Abierto “Blitz”: Resultó ganador en forma invicta y en solitario Darío Ocampo, escoltado por Mariano Menéndez y Daniel Tolosa.

Los premios especiales fueron para: Leonel Vélez (Mejor Juvenil), María Sol Jalil (Mejor Femenino) y Heraldo Ocampo (Mejor Señior).

Encuentro Infanto – Juvenil Sub 14: Resultó ganador en forma invicta y en solitario Joel Menéndez, escoltado por Santiago Coronel y Ulises Guananjay.

Ganadores por Categorías: Sub 10: Francisco Leiva; Sub 12: Santiago Coronel y Sub 14: Joel Menéndez.

Clasificación Final después de 7 rondas

Rk. No.Ini. Nombre FED EloN Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2 Des 3 Des 4 Des 5

1 2 Ocampo Dario ARG 0 UTHGRA

2 1 Menéndez Mariano ARG 0 Club Social 25 de Agosto

3 19 Tolosa Daniel ARG 0 Club Social 25 de Agosto

4 11 Ibánñez Rodolfo ARG 0 Círculo de Obreros.