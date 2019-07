Alberto Fernández, tras su visita a Lula da Silva: “Tiene todo el derecho de estar en libertad”

Durante la tarde del jueves Alberto Fernández visitó a Luiz Inácio Lula da Silva en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal de Brasil de Curitiba, donde el expresidente brasilero se encuentra cumpliendo una condena de ocho años por corrupción y lavado de dinero.

El precandidato presidencial por parte del kirchnerismo llegó al penal que se encuentra en la ciudad brasileña previo a las 16 horas con el fin de someterse a las requisas burocráticas para, posteriormente, poder entrar al centro de detención.

“De lo único que no hablamos fue de fútbol”, bromeó el exjefe de Gabinete al salir de la visita y más tarde dijo que “la prisión de Lula no es algo que nos pase desapercibido”. “Veo con mucha preocupación su detención. Es un nombre de cuya inocencia no dudo, que realmente tiene todo el derecho de estar en libertad para defenderse“, afirmó.

Además, el exfuncionario aseguró que va a estar “al lado de Lula todo lo que sea necesario hasta que el sistema judicial entienda que hay que respetar el derecho de los ciudadanos”. “Espero que esta detención termine cuanto antes. Brasil no merece tener una mancha como esta”, concluyó.

Alberto Fernández estuvo acompañado por el excanciller y exministro de Defensa de Brasil, Celso Amorim, que fue quien generó el encuentro entre el exmandatario detenido y el postulante kirchnerista.

Con respecto al acuerdo que se llevó a cabo entre el Mercosur y la Union Europea señaló: “No se conoce, se anunció y no se conoce, pero si es lo que suponemos que es, que otra vez nosotros vendamos productos primarios y ellos nos vendan productos industriales, eso lo vamos a tener que revisar sin ninguna duda“.