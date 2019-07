Fulop le respondió a la jueza que le negó la nacionalidad

Luego de que se conociera la noticia de que una jueza federal se excusara de tramitar la nacionalización de Catherine Fulop por sus dichos sobre la comunidad judía y el Holocausto, la actriz venezolana rompió el silencio.

"Estoy como desconcertada. Se ve que esa jueza ya me juzgó por algo que la Justicia no me ha condenado. Qué se le va a hacer, yo tuve unos malos dichos por los cuales pedí perdón y voy a pedir perdón las veces que sean necesarias", comenzó diciendo la artista, de 54 años, en diálogo con Tomás Dente en el programa Nosotros a la mañana (El Trece).

La actriz y presentadora reveló que fue a la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) e inclusive habló "con la gente" y que, en tanto, el director de esa delegación le dijo "quién no ha tenido un exabrupto".

"¿Cuántas veces no has insultado a un ser querido sin querer? Yo estaba hablando de otra cosa, estaba hablando de Venezuela. Lo que te puedo decir es que yo tengo casi 26 años acá en la Argentina y la verdad es que estoy feliz", agregó Cathy.

Y prosiguió: "Lástima esta especie de mancha. Lo lamento. Todo ha sido por meterme o alzar mi bandera venezolana y defender a mi tierra por las violaciones y por todo lo horrible que está pasando allá. Parece que hay intereses políticos. Pareciera que hay gente que me quiere callar, que no le conviene que yo hable de un país con un gobierno autoritario".

Además, pidió a la prensa: "Los periodistas deberían averiguar más quién es esta jueza y cómo ella ya hace un juicio de valor con algo que no tiene que ver con el otro hecho".

"Pediré perdón las veces que sean necesarias. Mi deseo siempre ha sido ser argentina, yo me considero argentina. Pero si no me la da, yo lo aceptaré. Tengo 26 años viviendo acá, sintiéndome argentina y siendo una persona bien", indicó.

Antes de finalizar, completó: "Tengo dos hijas hermosas y nadie va a parar que yo siga mi lucha por mi tierra, por mi país, por la libertad de Venezuela. Ojalá que esto se solucione y ella pueda entender que todo lo que hice fue sin querer".

Situación judicial

La Sala II de la Cámara Federal de San Martín rechazó la excusación de una jueza de primera instancia que pidió no intervenir en el pedido de radicación de la actriz venezolana Catherine Fulop porque sus dichos "antisemitas" le generaban "violencia moral".

Los jueces de la Sala II, Alberto Lugones y Juan Pablo Salas, evaluaron en un fallo firmado el viernes pero publicado este martes que la jueza Martina Forns “no ha explicado de modo concreto y preciso de qué manera los dichos de Fulop le provocan una violencia moral grave que le impida juzgar con la debida imparcialidad”.

En oportunidad de una entrevista radial por la situación en Venezuela, la actriz expresó que "¿Por qué crees que Adolf Hitler sobrevivió?, ¿porque solito lo hizo todo? No, porque dentro de los judíos eran los peores, los más torturadores dentro de los campos de concentración. Los sapos eran los propios judíos que torturaban a su propia gente. Esto mismo está pasando en Venezuela".

Los dichos de Fulop fueron repudiados por la comunidad judía y aunque la actriz se disculpó, se radicaron dos denuncias en su contra por discriminación.

Sobre estas expresiones, la jueza Forns señaló que "el otorgamiento de la nacionalidad argentina comporta un honor que no se concede automáticamente, sino que exige una acreditación llevada a cabo con la máxima seriedad acerca de los requisitos pertinentes, incluso aquellos atinentes a circunstancias que podrían obstar el beneficio solicitado”.

Los fundamentos de la jueza para pedir su apartamiento no fueron suficientes para los camaristas que ordenaron que el Juzgado Federal Civil Comercial y Contencioso Administrativo 2 de San Martín continúe entendiendo en la radicación de Fulop.