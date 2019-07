Bonificarán a todos los usuarios de luz del país por el apagón

El apagón del Día del Padre redundará en multas a Transener -la empresa transportista- y las generadoras de energía eléctrica que se reflejarán en las facturas de luz de los usuarios de todo el país.

El Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) definirá el alcance de las multas a las empresas en un lapso de 40 días, aproximadamente, según adelantó La Nación. Luego, como las sanciones irán a la generación de energía, las empresas deberán pagarles a Cammesa, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y eso "bajará" a los usuarios como bonificaciones por el precio de la energía, que en las facturas integra el cargo variable.

De acuerdo con fuentes oficiales, el monto de la bonificación será el mismo para todos los usuarios, independientemente de su ubicación geográfica y de la extensión del corte de suministro sufrida.

Según adelantó el secretario de Enegía, Gustavo Lopetegui, la falla principal fue responsabilidad de Transener, la transportista cuyo control accionario comparten el Estado y Pampa Energía. El marco regulatorio dispone para esta empresa multas equivalentes hasta el 10 por ciento de su facturación anual. Si se toma como base la facturación de la empresa durante 2018, la compañía podría pagar una multa de, como máximo, $983 millones.

Pero el funcionario repartió responsabilidades entre las generadoras, que no reaccionaron de manera adecuada para re-energizar el sistema. Al no haber sido responsabilidad de las distribuidoras, como adelantó TN.com.ar, no habría en principio resarcimientos por daños y perjuicios particulares. Aunque siempre queda la opción de iniciar demandas ante la Justicia por, por ejemplo, el lucro cesante provocado por la falta de suministro. (Fuente TN)