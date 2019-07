Corpacci inauguró un Jardín de Infantes en Recreo y prometió la conclusión de obras

La Gobernadora Lucía Corpacci inauguró hoy, en la ciudad de Recreo, la obra de ampliación de aulas, remodelación y reparaciones generales del JIN N° 4, ubicado en la Escuela N° 280. Además recorrió la Escuela Albergue de Casa de Piedra.

La mandataria estuvo acompañada por el Intendente de la Capital, Raúl Jalil; el ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso; el ministro de Salud, Ramón Figueroa Castellano; el ministro de Educación, Daniel Gutiérrez; el ministro de Producción, Daniel Zelarayán; legisladores provinciales, concejales, el senador provincial, Ariel Espinoza, y funcionarios del Poder Ejecutivo.

En el JIN N° 4, estuvo a cargo de la empresa Lugano SRL, y se realizó un trabajo de ampliación de más de 160 mts2 con la construcción de 3 aulas y el hall de ingreso, además se refaccionó una superficie de unos 300 metros cuadrados y se re funcionalizó el edificio existente incorporando cocina, baño para discapacitados y sala de profesores.

“No me puedo ir sin que terminemos esa escuela…”

En su discurso, la primera mandataria refirió "Para mí es un honor y una alegría venir hoy otra vez a Recreo y poder cumplir con esta obra de la refacción de la escuela y la construcción del Jardín de Infantes. Señorita Ud. lo decía claramente que hace 25 años que esperaban el jardín, pero también quiero decir que antes hubo mucha gente que estuvo esperando la construcción de la escuela que estamos remodelando, y antes hubo mucha gente que estuvo soñando que era posible construir una escuela y que Recreo tuviera esta escuela. Lo digo porque siempre es bueno tener en claro que todos los que estamos en la función pública tenemos la obligación de ir sumando, nunca de ir restando. Cuando yo escucho por ahí algunas voces que hablan que la educación pública no es buena, que para qué tener educación pública cuando los chicos no se reciben y aprenden como corresponde. Cuando escucho gente que habla mal de la educación pública siento que esa es la gente que nos quiere hacer retroceder y que cree que la educación es solamente para un sector”.

En cuanto a la culminación de los trabajos pendientes, dijo “yo le decía al ministro de Obras Publicas: no me puedo ir sin que terminemos esa escuela así que en el presupuesto 2019 ustedes me ponen esa escuela y por suerte la escuela de Casa de Piedra, si ustedes pasan por ahí, vayan a verla porque está quedando muy linda. Creo que antes de fin de año la vamos a poder entregar e inaugurar. Cuando hablamos de las Escuelas Secundarias Rurales, la verdad que la pudimos hacer edificio propio a seis de todas las que inauguramos”.

Seguidamente se dirigió a Jalil, candidato a gobernador, “ es muy importante que los chicos tengan el lugar donde puedan aprender. Yo quiero decirte Raúl, que nosotros construimos edificios para las escuelas rurales. Te toca terminar todas y estoy segura, segurísima que lo van hacer porque hemos hablado muchas veces de lo importante que era continuar con esta tarea educativa. Y, aparte porque lo vas a tener a Rubén al lado que sabe mucho de cuáles son y a dónde están las que están faltando. Cuando a mí me preguntan, muchas veces, cuales son las obras emblemáticas de la gestión. Y, yo podría decir tal edificio, tal camino, tal hospital. Pero créanme que para mí lo emblemático de esta gestión es lo que no tiene plata. Lo emblemático de la gestión es la sonrisa de los chicos cuando entran al jardín de infantes nuevo. El llanto de algunas docentes que han estado años y años en una escuela rancho y que de golpe tienen su escuela constituida”.