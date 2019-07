Reclaman que se culminen las obras iniciadas por el PROMEBA

Por otro lado, vecinas del barrio Villa Eumelia cortaron frente a Casa de Gobierno, reclamando que “la atención de la Secretaría de la Vivienda había iniciado acciones a través del programa PROMEBA (Programa de Mejoramiento de Barrios) y desde hace años no avanzaron con las obras, en algunos casos dejando piezas a medio construir. Me hicieron dos paredes y no volvieron más”, expresaron. A su vez, reclamaron que las obras de urbanización las perjudicaron porque los terrenos quedaron por debajo de la línea municipal asfaltada y cuando llueve, sus casas se transforman en lagunas.

Dentro de los diferentes planteos, este grupo de mujeres reclaman que la gente de Fidel Saenz vuelva a terminar con los trabajos y comentaron “nos piden que trabajemos políticamente si queremos algo, pero después no nos cumplen”, expresaron.

En uno de los casos, una de las mujeres manifestó “mi casa se está por caer, la humedad está por todos lados, me da miedo por mis hijos que en cualquier momento se les caiga la casa encima. Me dicen que yo haga un muro de contención para que no entre el agua cuando llueve, pero yo no tengo trabajo y ahora no puedo hacerlo”.

En todos los casos, expresaron su estado de vulnerabilidad por no contar con los recursos para enfrentar construcciones u obras de vivienda. “Necesitamos que alguien termine los trabajos que empezaron”, expusieron.