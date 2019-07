Pidieron la intervención de la gobernadora por irregularidades en el IPV

Un grupo de mujeres se volvió a manifestar por no estar incluídas en los listados de preadjudicación de viviendas emitidos por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y que mañana cierra su etapa de impugnación.

Este grupo ya se había manifestado en las oficinas de IPV en el CAPE, ahora decidieron hacerlo en Casa de Gobierno donde presentaron un nota dirigida a la Dra. Lucía Corpacci y reclamaron su intervención ya que consideran que desde el organismo se tiene preferencias por personas que se encuentran en el listado y que no contarían con los requisitos para estarlo.

En este pedido a la gobernadora solo se presentó un grupo de las manifestantes y aclararon que quienes vienen reclamando son un grupo de por lo menos 25 familias que se ven afectadas, porque no se encuentran en los listados y cuentan con todos los requisitos, “hicimos el reempadronamiento, contamos con garantes y en algunos hace más de 10 años que estamos inscriptas para una vivienda digna”.

“En los listados hay personas que no cuentan con antigüedad de inscripción, hay chicos de 20 años, que no tienen familia a cargo. No sabemos por qué… si es la etapa de impugnación, desde el IPV no nos quieren dar respuestas”, adujeron y aclararon que “nosotros presentamos las notas con toda la documentación probatoria en cada impugnación. Hasta hay personas que no necesitan las viviendas”. También expresaron que cuando piden hablar con los directivos no pueden o no quieren darles respuestas.

Una de las mujeres que se siente damnificada por no estar en el listado comentó que “hace años que estoy inscripta, la vez anterior me preadjudicaron y cuando me presenté, ya le habían adjudicado la vivienda a otra persona. Necesitamos que alguien ponga orden y controle, por eso pedimos que intervenga la gobernadora”.

A su vez, las mujeres expresaron que “cuando nos inscribimos, nuestros niños eran bebés y niños, ahora, algunas personas perdieron su derecho porque sus hijos ya son grandes. A nadie le importa nada, nosotros no pedimos que nos regalen nada, nosotros la vamos a pagar a las viviendas”.