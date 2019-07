Analizan sumar dispositivos de contención al programa “Noche Digna”

A través del Ministerio de Desarrollo social, se viene implementando el programa “Noche Digna”, que busca darles un resguardo a personas en situación de calle. Este programa prevé el involucramiento de la sociedad toda, invitando a la comunidad en su conjunto a participar informando cuando tenga conocimiento de esta situación y no a mirar para otro lado.

En este sentido, María Carrizo, secretaria de Familia, comentó que “en este momento estamos asistiendo a 60 personas por diferentes motivos, ya sea económico porque no pueden pagar un alquiler, situaciones familiares particulares en estados de abandono o que tengan problemas de adicciones. Es decir, toda persona que necesite resguardarse”.

“Esta campaña es un complemento de la campaña “Abrigo” que venimos desarrollando todos los inviernos y, por supuesto, ante la inminencia de las bajas temperaturas. Ya tuvimos llamados de diferentes sectores solicitando ayuda para alguien más. Esto -por el programa ‘Noche Digna’-, lo estamos dando a conocer al público en general, pero este dispositivo ya es conocido para la gente en situación de calle”, aclaró María Carrizo.

A su vez, desde el organismo también dieron a conocer que estas últimas semanas han aumentado las personas en situación de calle y las consultas de los diferentes espacios que están disponibles. “Dentro de lo que venimos analizando, los factores que llevan a una persona a estar en la calle son multicausales. Pretendemos poder conocer la situación particular de cada uno, poder trabajar en equipo, que la gente llame y consulte, que no discrimine y que no estigmatice”.

Otro de los datos importantes a tener en cuenta es que el trabajo se está haciendo interdiciplinariamente con la Policía, es decir, que si hay conocimiento de una persona en situación difícil, también pueden acercarse a la Policía que está al tanto del dispositivo.

Carrizo comentó que “en este momento, están evaluando la creación de nuevos espacios para aplicar este tipo de dispositivos. Si bien todavía no hay nada para confirmar, los intensos fríos y la crisis económica obligan a pensar diferentes estrategias para brindar asistencia. En este momento, estamos contribuyendo con un buen dormir, un espacio cómodo, digno; y también un plato de comida para calentarse. En todos los casos está prevista una cena, algunos vuelven, salen, buscan trabajo o tratan de resolver su vida, pero estamos para eso, para ayudar”.

Contactos

Campaña #NocheDigna

Si ves a una persona mayor de 18 años en situación de calle llamá:

Si es hombre: refugio Hogar de Ancianos Tel.: 3834318660

Si es mujer: guardia Casa de la Mujer Tel.: 3834027684

Mujer con hijos Tel.: 102.