Se jugó el décimo weekend en el voley y está el cuadro de cuartos

El pasado fin de semana, se disputó el décimo y último weekend de la fase regular del Torneo Apertura organizado por la Federación Catamarqueña de Voley. Así, se definieron los clasificados a cuartos de final en todas las categorías.

En Femenino A1, Ateneo le ganó a Red Star “C” 3-0 y Olimpia “A” superó a UNCa 3-1. En Masculino A1, Ateneo “B” venció a San Lorenzo de Alem 3-0. En tanto que UNCa derrotó al Deportivo Victoria 3-1 y Olimpia se impuso ante Unión Aconquija “B” 3-1.

Con estos resultados, finalizó la fase regular y se definieron los cruces para los cuartos de final.

En Masculino A1, se enfrentarán:

Ateneo “A” vs. San Lorenzo de Alem; Ateneo “B” vs. UNCa, Unión Aconquija “A” vs. Deportivo Victoria Y Red Star vs. Olimpia.

En Femenino A1, se medirán:

Olimpia “A” vs. Red Star “C”; Ateneo vs. San Lorenzo “A”; Red Star “A” vs. UNCa Y San Lorenzo “B” vs. Red Star “B”.

Los cruces mencionados deben ser programados y se jugarán en esta semana.