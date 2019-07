Nación culpó a Transener y a las distribuidoras por el histórico apagón

El secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, aseguró hoy ante el Congreso que el Gobierno ya identificó a los responsables del apagón que dejó a la Argentina a oscuras el pasado 16 de junio, afectando parcialmente a otros países de la región.

Al exponer ante la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, presidida por el neuquino Guillermo Pereyra, el funcionario brindaba explicaciones en el Senado sobre el histórico corte de luz en todo el país ocurrido el pasado 16 de junio.

Lopetegui presentaba resultados preliminares a través de un informe de Cammesa, otro de Transener –la empresa que se encarga del transporte de alta tensión- y de la intervención la Secretaría de Energía, por la gravedad de lo sucedido, a pesar de que eso no está previsto en el marco regulatorio.

El Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) será el que luego tendrá que evaluar la investigación, para la que colaboró el equipo de científicos eléctricos de la Universidad Nacional de La Plata, uno de los más prestigiosos del país.

El ENRE realizará su dictamen y establecerá las sanciones para los responsables del apagón que se dio por una falla masiva que se produjo a las 7:07 del Día del Padre y afectó además zonas de Uruguay y Brasil.

"Ya sabemos lo que ocurrió y tenemos identificados a los responsables de cada una de las fallas que ocurrieron. Por otro lado, se han tomado las medidas preventivas para que esto no vuelva a ocurrir", remarcó Lopetegui.

"Tendría que haber funcionado la DAG", aseguró Lopetegui y explicó que la empresa Transener no reprogramó la desconexión automática de generación que se hace a través de un sistema informático que envía señales a un generador para que reduzca la oferta, a pesar de que había habido cambios en esas líneas.

"Antes del apagón, en un lugar donde había dos líneas teníamos una y en un lugar donde se modificó la topología, pero eso no tendría que haber causado ningún problema", explicó Lopetegui, y agregó: "En la arquitectura de la red existe ahora un by pass que en la arquitectura original no existía era la manea de garantizar el sumintro".