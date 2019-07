Aseguran que los partidos cumplen a medias la Ley de Paridad de Género

La precandidata a senadora provincial por el Frente Somos Catamarca, María del Valle Castaños, en diálogo con LA UNION, destacó la necesidad de que las mujeres avancen en la conformación de espacios de participación política.

Castaños, que acompaña a la lista que lleva a Rubén Yazbek como precandidato a intendente por la Capital, confirmó que el Frente presentará precandidatos a concejales en todos los circuitos de la Capital, también en la categoría de diputados provinciales y nacionales. En este último punto, la precandidata dijo que la conformación de la lista para ocupar cargos legislativos fue consensuada teniendo en cuenta la incorporación de dirigentes del interior provincial.

“Nuestro Frente tiene la particularidad que la lista de diputados provinciales está conformada por representantes de los departamentos Tinogasta, Capital, Valle Viejo y Andalgalá. A su vez, se abrió la participación para ocupar las precandidaturas a diputados nacionales a dirigentes de Pomán y de Capital. Esta forma de hacer política nos abre un abanico de posibilidades de trabajar en función de cubrir las necesidades de los distintos puntos de la provincia”, declaró.

El rol de la mujer

Por otra parte, Castaños se refirió al rol que ocupan las mujeres en distintos ámbitos y puso en valor los logros alcanzados por los movimientos feministas. Sin embargo, señaló que los partidos políticos, en general, aún no cumplen con la legislación vigente que establece y garantiza la participación igualitaria de la mujer a la hora de definir cargos de conducción. Agregó que será una materia pendiente en la que trabajará y aportará desde la Cámara alta para revertir la desigualdad.

Además, comentó que es la única mujer que se presenta en primer término para disputar una senaduría y de ganar la banca pasaría a integrar un Senado, que está íntegramente conformado por hombres. “Es importante no truncar la participación e incluir la mirada de la mujer en la vida cívica. Los partidos oficialistas como de la oposición no llevan mujeres en primer término,y eso nos debe llevar a reflexionar y buscar que se cumpla la Ley de Paridad de Género, que viene a reconocer el lugar de la mujer y no es una ley de cupo.

En esto quiero ser clara, la legislación dice que se debe garantizar un 50% de participación de las mujeres y como ahora se vieron obligados a cumplir alguno, incorporaron a la mujer, pero con la modalidad en la que siempre nos vemos entrapadas, el varón va de titular y la mujer de suplente.

Esto no nos ocurrió a nosotros, nuestro Frente abrió la participación”, concluyó.