Abuso eclesiástico: Hoy se llevará a cabo la audiencia por los abusos sexuales del cura Pachado

Para las 8:30 de la mañana de hoy está prevista la audiencia de apelaciones al cura Moises Pachado, quien en diciembre del año pasado fue denunciado por una mujer por un supuesto abuso sexual. Hechos que habrían ocurrido cuando la denunciante colaboraba en la iglesia de la ciudad de Belén, departamento homónimo de la que el imputado era el párroco, en el año 1997.

El acto procesal tendrá lugar en la sala del Juzgado Correcional Nº 2, cedida a los jueces del tribunal de Alzada, doctores Juan Pablo Morales, Raúl Da Pra y Edgardo Álvarez y participarán de esta los abogados José Mana y Roberto Mazzucco (h) por la defensa del cura Pachado, por el Ministerio Público Fiscal, el Dr. Jorge Flores y por la víctima, en su carácter de querellante, el letrado Sebastián Ibañez.

Según la información judicial brindada por fuentes consultadas durante la audiencia, se originó como consecuencia de que la defensa del imputado le solicitara al fiscal de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en Belén, que la denuncia contra el párroco sea desestimada y archivada. En aquella oportunidad, el Ministerio Público fiscal, a cargo de la investigación de la denuncia formulada por la mujer belicha, no hizo lugar al planteo de la defensa y el expediente fue girado a la jueza de Control de Garantías, Sabrina Rodas Tizon, quien declaró inasible e improcedente lo resuelto por el fiscal de la causa y rechazó el planteo de la defensa del cura imputado por abuso sexual, a entender de la magistrada porque al momento de esta no existía ninguna imputación en contra de Pachado que pudiera analizarse la presunta prescripción.

Ante esta situación, la defensa del cura apeló y hoy será el tribunal de Alzada quien deberá resolver el planteo.

La denuncia

La grave denuncia en contra del cura Pachado salió a la luz en diciembre del año pasado, primero la acusación fue en el muro de Facebook de la víctima, una mujer mayor de edad, de quien se reservan todos sus datos personales, pero luego fue plasmada en una denuncia penal ante el fiscal Jorge Flores.

En aquella oportunidad, la mujer contó en su red social que cuando era una niña colaboraba en la iglesia de la ciudad belicha donde el ahora imputado era quien daba las misas.

Recordó la mujer que un día, Pachado le pidió que se quedara después de la misa para ayudarlo a acomodar unas cosas en al sacristía, a lo que ella aceptó “(...) luego vino desde atrás y me besó, después me llevó a su dormitorio donde me sacó la ropa y me tocó mis partes íntimas. Le pedía que no lo hiciera mientras lloraba (...) Me dijo que era un secreto entre nosotros, que no le contara a nadie y me fui corriendo ...” relató primero en la red social y luego, ante la Justicia, la joven víctima.

Por su parte, Pachado negó rotundamente la acusación agregando que por qué esperó tanto tiempo para realizar la denuncia, “siempre estuve volviendo por mis pagos y nunca me anduve escondiendo”.