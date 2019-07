El ministro de Salud de la provincia, Dr. Ramón Figueroa Castellanos, participó hoy de la Jornada de Sensibilización sobre la estrategia de Salud Familiar, que se llevó a cabo hoy en el Centro Integral de Salud, en el marco de la implementación de la Cobertura Universal de Salud.

De la jornada participaron médicos, médicos de familia, agentes sanitarios, psicólogos y trabajadores sociales de los Caps priorizados del Área Programática N°1, donde se marcó y delimitó la estrategia de salud familiar, que es mejorar el tipo de atención, la cobertura, el tratamiento y seguimiento de todos los pacientes con un abordaje territorial, es decir, una población a cargo nominalizada y georeferenciada.

Al respecto, el Ministro de Salud, dijo que “hoy dimos un paso muy importante trabajando con todos los equipos de salud en el sentido de la CUS”.

“La Cobertura Universal de Salud significa comenzar a tener una mirada integral, y en ese sentido me parece que es muy importante remarcar que esta mirada tiene aparejado un trabajo socio comunitario, con la persona en el ámbito familiar, en su casa, en su barrio. Cuando los sistemas están desarticulados, tanto la mirada de las instituciones de salud, como la mirada de la salud de las personas, sin dudas que no vamos a tener éxito. El camino tiene que ser la articulación, por eso los equipos nucleares, los equipos ampliados en donde no tan solo está el médico o el agente sanitario, la enfermera, sino también el psicólogo, el asistente social, y así la mirada del ser humano en la comunidad comienza a ser distinta, comienza a ser integral. De eso se trató la capacitación de hoy, trabajando con todo el equipo, por eso fue importante que se sume la gente de salud mental a trabajar el concepto de la CUS”, remarcó Figueroa Castellanos.

La Dra. Ángela Sosa, referente provincial del Programa de Salud Familiar y Comunitaria, explicó que “los equipos nucleares están formados por un médico de familia o clínico, asistido por un enfermero y cuatro agentes sanitarios que van a tener la cobertura de 800 familias, es decir entre 3.200 y 4.000 personas. Cada agente sanitario va a tener a cargo 200 familias y se considera que cada familia tiene 4 integrantes. Cada 2 equipos nucleares, hay un equipo ampliado que está integrado por las otras profesiones que van a acompañar en cuanto a la asistencia del paciente. Y cada 8 equipos nucleares va a haber un equipo de abordaje psicosocial, quien va a asesorar y acompañar cuando nos encontremos con un paciente que tenga algún problema de salud mental”.

Por su parte, el subsecretario de Salud Mental y Adicciones, Lic. Matías García Terán, manifestó que “la función de los equipos de abordaje psicosocial (EAPS) es realizar un trabajo de acompañamiento, consejería, asesoramiento; diagramar los tratamientos individuales y las acciones preventivas en terreno, a través de los equipos nucleares y ampliados. Si tenemos un médico en un Caps donde se ha georeferenciado un paciente con problemas psiquiátricos, el EAPS, que está conformado por psiquiatra, psicólogo, enfermero especializado en salud mental, trabajador social y acompañante terapéutico, supervisa a ese médico en otros indicadores que el médico, como médico de familia tal vez no los tenga muy presentes, en como continua el abordaje de esa persona”.

“Este trabajo ya lo venimos haciendo hace aproximadamente 2 años desde la Dirección de Atención Comunitaria. El marco que nos dio la CUS es un nombre a un trabajo que ya veníamos haciendo, con algunas salvedades que debemos modificar. Fue muy bueno para nosotros que Nación nos sugiera la creación de estos equipos que van muy en consonancia con lo que ya veníamos trabajando en la provincia”, resaltó García Terán.