La reacción del Gobierno: "Estamos muy agradecidos pero el préstamo lo dio el FMI, no Lagarde"

En el ministerio de Hacienda no sabían que la renuncia –temporaria, por el momento–de Christine Lagarde a la dirección del Fondo Monetario Internacional iba a hacerse pública hoy, en medio de arduas negociaciones entre funcionarios de la Unión Europea en Bruselas, donde hace pocas horas se firmó el acuerdo entre ese bloque comercial y el Mercosur.

Aseguran que si bien conocían el rumor, del que se viene hablando desde hace un tiempo, no se tocó el tema en la breve reunión que la francesa tuvo con el presidente Mauricio Macri en el G20 de Osaka, la semana pasada, ni en otras reuniones recientes con Nicolás Dujovne y otros funcionarios.

Tampoco, según pudo saber Infobae, fue un tema que se tocó en los encuentros de la semana pasada entre funcionarios del FMI, como Alejandro Werner, encargado del Hemisferio Occidental en el organismo y los presidenciables de la oposición, Alberto Fernández y Roberto Lavagna.

"Hubo sorpresa, pero sabíamos que podía pasar. No va a cambiar nada en la relación con el Fondo ni el préstamo", dicen en Casa Rosada, donde no quieren escuchar ni hacer comentarios sobre una eventual renegociación de los plazos y condiciones del préstamo, algo que descuentan los opositores a Cambiemos y buena parte de los economistas locales que tendrá que encarar el próximo presidente.

"Estamos muy agradecidos con ella, su apoyo fue fundamental y hay una gran relación que se fue construyendo de a poco, pero el préstamo lo dio el Fondo, no Lagarde", resumen en Hacienda. Una suerte de "aquí no ha pasado nada". "Me siento honrada de haber sido nominado para la presidencia del Banco Central Europeo. A la luz de esto, y en consulta con el Comité de ética del Directorio Ejecutivo del FMI, he decidido renunciar temporalmente a mis responsabilidades como Directora Gerente del FMI durante el período de nominación", escribió la ejecutiva francesa en la red social.

Cerca de Nicolás Dujovne destacan que si se sigue la tradición no escrita del organismo, el director o directora tendría que llegar desde alguno de los países europeos. "Veremos quien sigue, quien es el reemplazante. Habrá que construir otra vez la relación, como ya se hizo con Lagarde. La línea sigue siendo la misma. Con Lipton (por el segundo en el organismo, representante de Donald Trump) hay un muy buen vínculo también", detallan en Hacienda.

Los funcionarios aseguran que no habrá cambios y que no ven que se vaya a demorar la reunión del board del FMI, donde antes de mediados de julio (no está confirmado aún oficialmente) se analizaría la cuarta revisión técnica del acuerdo stand by. "Esto no debería complicar nada la parte técnica del staff", aseguran fuentes oficiales.