Argentina-Brasil, un histórico clásico que otorgará un lugar a la final de la Copa América

La “Albiceleste”, subcampeona del torneo en las últimas dos ediciones, chocará ante los anfitriones. Desde las 21.30 por TyC Sports, TV Pública y DirecTV Sports. El sueño argentino tendrá una dura prueba esta noche, desde las 21.30, en el Estadio Mineirão de Belo Horizonte. El conjunto albiceleste se verá las caras con el anfitrión y máximo candidato al título: Brasil. El árbitro será el ecuatoriano Roddy Zambrano y televisarán TV Pública, TyC Sports y DirecTV Sports.

Los dirigidos por Lionel Scaloni sufrieron para superar la fase de grupos, tras iniciar su camino con una derrota ante Colombia. Sin embargo, en los encuentros con Qatar y Venezuela el director técnico parece haber encontrado el sistema de juego, con dos delanteros por delante de la línea de Lionel Messi.

"La idea es clara y ante los rumores te confirmo que Agüero va a ser titular. No sé por qué siempre dicen que el que va a salir del equipo es él. Yo te confirmo que juega", afirmó el estratega, dejando en claro que el Kun será de la partida. Una de las probabilidades que se barajaban era la salida del hombre del Manchester City y la inclusión de un mediocampista (podía ser Ángel Di María). Así, Agüero conformará el tridente de ataque con Lionel Messi y Lautaro Martínez, el máximo artillero de la era Scaloni.

En caso de no realizar modificaciones, Juan Foyth estará nuevamente en el lateral derecho y Marcos Acuña será la rueda de auxilio de Leandro Paredes en la zona media del campo.

"Ellos atraviesan un presente importante y viene jugando juntos con el mismo DT hace tiempo, eso da cierta ventaja a Brasil. Los números están ahí y hay que respetarlos. Tienen grandes jugadores, pero no pensamos en marcas personales, nunca lo hicimos ni lo vamos a hacer. Sí tomaremos los recaudos necesarios", concluyó.

"No duermo bien, hace un par de días que me sucede. Soy humano. Me despierto y quiero ver mis papeles. Es que queremos una victoria grande, queremos ganar siendo mejores", sostuvo Tité, en la previa al Superclásico de América.

Durante su ciclo, la Canarinha dejó a un lado el "jogo bonito" para obtener un equipo sólido en defensa. En 40 partidos solamente recibió 10 goles y cayó en dos oportunidades.

El director técnico no confirmó el equipo y hay un interrogante en el lateral izquierdo: Filipe Luis o Alex Sandro. Por su parte, tras cumplir con su fecha de suspensión, Casemiro ocupará el lugar de Allan.

"No se puede neutralizar a Messi, como tampoco se puede anular a los buenos jugadores en los momentos decisivos, como Coutinho, Firmino o Willian. cuando tienen que aparecer, aparecen. Sí se los puede intentar disminuir", concluyó el entrenador al ser consultado sobre el capitán argentino.

Probables formaciones:

Brasil: Alisson Becker; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis o Alex Sandro; Arthur, Casemiro; Gabriel Jesús o Willian, Philippe Coutinho, Everton; y Roberto Firmino. DT: Tite.

Argentino: Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Sergio Agüero. DT: Lionel Scaloni.

Estadio: Mineirao

Árbitro: Roddy Zambrano (Ecuador)

Hora: 21.30

Televisación: TyC Sports, TV Pública y DirecTV Sports