Wimbledon: Delbonis perdió frente a Evans en primera ronda

El tenista argentino Federico Delbonis quedó eliminado de Wimbledon, al perder hoy en la ronda inicial con el británico Daniel Evans en set corridos por 6-3, 7-6 (7-5) y 6-3.

Delbonis, nacido en Azul y ubicado en el puesto 75 del ranking mundial de la ATP, no se sintió cómodo jamás sobre el césped del All England Club londinense y pese a que intentó poner en apuros a Evans (61), no lo logró y perdió luego de dos horas y cuarto de juego.

Otros dos argentinos, Diego Schwartzman y Guido Andreozzi, debutarán más tarde en el tercer Grand Slam del año.

El "Peque" Schwartzman (24) se medirá con el australiano Matthew Ebden (95) y si lo pasa le tocará luego el alemán Dominik Koepfer (130) o el serbio Filip Krajinovic (52).