“Fuimos proscriptos por una maniobra del Castillismo”

El dirigente del APRA y exprecandidato a concejal por el circuito 8 y 9 de la Capital, José Piñeiro, en diálogo con LA UNION cargó duro contra la dirigencia conductora del Frente Juntos por el Cambio y los responsabilizó de pergeñar maniobras electorales con el solo fin de dejar su candidatura.

“En la figura de Lobo Vergara (Luis) cayó la decisión de proscribirnos, de excluirnos sin fundamentación. Interpretamos que tenían miedo de perder las PASO”, disparó.

En ese contexto, Piñeiro dijo que impusieron nuevamente como único precandidato a Carlos Álvarez y aseguró que fue puesto a dedo sabiendo que la dirigencia del circuito expresó oportunamente la disconformidad por el “nulo” trabajo del flamante precandidato.

“No nos pareció llamativo, intuíamos porque se venían dando algunas cuestiones en el circuito, no nos olvidemos que el candidato responde al senador Oscar Castillo. Son dos personas que particularmente han faltado el respeto a la dirigencia”.

“Sabían que la dirigencia se había expresado que si era Álvarez el precandidato a concejal no acompañaban el proceso, aún así avanzaron. Esto es una muestra clara de don Oscar (Castillo), que quedó evidenciada con la respuesta que nos dio el propio Fama, candidato a intendente por la Capital, cuando le planteamos que nos digan cuáles son las objeciones y le dijimos que no íbamos a ir por fuera del partido, somos radicales. Y nos dijo que no había ningún problema, pero era un acuerdo que se había realizado con los sectores que no se abren la colectora. No quisieron abrir porque en nuestro circuito no había nadie que responda a los caprichos del Castillismo. En este sector, hay mucha dirigencia que desde hace más de 20 años trabajamos juntos y siendo de distintas líneas internas porque priorizamos sobre todo que somos radicales”, indicó.