Corpacci cuestionó a Macri por los tarifazos y pidió a los catamarqueños que no lo voten

Con la campaña electoral ya iniciada, al menos en los hechos, ayer la gobernadora lanzó fuertes críticas al Gobierno nacional y, en especial, contra Mauricio Macri, al que le adjudicó la responsabilidad de los tarifazos y de solo pensar en quienes tienen “muchísimo dinero”.

Además, en el marco del acto de entrega de escrituras del Parque Norte en la ciudad Capital (ver página 10), la mandataria respaldó las candidaturas de Raúl Jalil a gobernador y de Gustavo Saadi a intendente.

La gobernadora puso como ejemplo que luego de finalizada la extensión de la red del gas natural al barrio Eva Perón, hubo gente que ante el incremento de la tarifa incluso prefirió volver a usar garrafas para medirse en el uso del servicio. Ese fue el puntapié inicial para lanzar los cuestionamientos al Gobierno nacional por los exhorbitantes incrementos de los servicios públicos.

“El costo de los servicios ha aumentado exponencialmente, fruto de decisiones políticas del Gobierno nacional” dijo y puso como ejemplo que “hoy cuando van al Eva Perón, muchos vecinos que tienen gas natural dicen que ‘muchos de nosotros estamos volviendo a la garrafa porque, por lo menos, es un gasto previsible. Sabemos cuánto cuesta la garrafa y volvimos otra vez a bañarnos a las apuradas, porque no podemos pagar el gas natural’ como les cuesta pagar el servicio eléctrico”.

En ese orden de ideas, dijo que esta realidad se puede cambiar si en las próximas elecciones se cambia al Gobierno nacional. “Los argentinos y los catamarqueños estamos pasando momentos muy difíciles y es hora de que hagamos algo para cambiar esta realidad. No podemos seguir apostando por alguien que cree que solo tienen derecho a tener agua caliente, a tener un aire acondicionado la gente que tiene muchísimo dinero. Son servicios que nos hacen falta a todos”, lanzó en clara alusión al presidente de la Nación, Mauricio Macri, aunque prefirió no nombrarlo.

“Yo no digo que tengamos diez aires acondicionados, que tengamos la luz prendida todo el día porque tenemos que cuidar la energía porque, realmente, cuesta, pero no es justo que con 40 o 42 grados de temperatura no podamos prender un ventilador, que en el invierno no prendamos un calefactor”, añadió.

Por último, prácticamente, en su rol de candidata a diputada nacional, sostuvo que seguirá trabajando por la provincia, sumó a ese compromiso tanto a Raúl Jalil como a Gustavo Saadi y les pidió a los catamarqueños que voten para cambiar al Gobierno nacional. “Yo les aseguro que desde el lugar que me toque a partir de diciembre al igual que Gustavo y Raúl los tres juntos vamos a seguir trabajando para dar lo mejor que tenemos, como lo hicimos siempre para que juntos podamos seguir reconstruyendo nuestra provincia y dándole otro horizonte a nuestro país”, concluyó.