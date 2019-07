Benedetto puso en duda su continuidad en Boca Juniors

Benedetto viajó a la pretemporada en Estados Unidos y México como parte del plantel xeneize, pero su futuro está en duda y en Boca ya piensan en reemplazantes. Alfaro quiere definirlo cuanto antes.

La alarma se encendió apenas Boca puso en pie en Miami, lugar por donde comenzó la gira de Estados Unidos y México y que sirvió como escala antes de llegar a New Jersey: Darío Benedetto se podría ir e incluso esto se resolvería en las próximas horas. Al parecer, el interés del Olympique de Marsella va en serio y la posibilidad de dar el salto al fútbol europeo seduce al goleador xeneize. Aunque por el momento la oferta formal no llegó a las oficinas de la Bombonera. La realidad es que si bien el delantero de 29 años avisó después de ser campeón en la Supercopa que se quedaría hasta diciembre porque quería jugar la Libertadores, ese discurso es algo que no sostuvo en sus declaraciones posteriores.

De todos modos, desde hace varias semanas, la dirigencia está buscando refuerzos en el ataque. El primer nombre que surgió fue el de Jan Hurtado, negociación que va por caminos diferentes a la situación de “Pipa”.

Porque en caso de que se dé la salida del goleador, “Lechuga” avisó que necesitará dos delanteros para sumar a Wanchope Ábila.