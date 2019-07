La casa “Qariyay” cumplió su primer año de vida

El municipio de Tingasta es uno de los primeros del interior de la Provincia de Catamarca en haber creado la Casa de la Mujer, a la que denominó ‘Qariyay’ (significa 'Hacerse Fuerte'), lugar que permite la contención de aquellas mujeres que sufren Violencia de Género, o se encuentran desprotegidas junto a sus hijos por el abandono de sus parejas. Es un espacio que las contiene de manera transitoria hasta que la Justicia resuelve sus situaciones particulares y en el cual no solo encuentran una casa que las cobija, sino que a través de sus profesionales ofrece orientación para encontrar una salida a sus conflictos.

Depende de la Secretaría de Desarrollo y Acción Social y su Dirección está a cargo de Patricia Juarez, acompañada de un equipo profesional integrado por Abogada, Psicóloga, Asistente Social, además del personal administrativo. Se encuentra en B° La Paz y éste 28 de Junio cumplió su primer año de vida, en el que realizaron durante esta semana distintas actividades que formaron parte de los festejos de su creación.

Precisamente, este viernes finalizaron las propuestas con una capacitación Gastronómica en elaboración de Pizzas Caseras dictada por profesores de la Escuela Técnica EPET N° 3; además, el profesor Maximiliano Espinoza presentó una interesante 'Muestra de Arte', y claro está, hubo brindis y corte de la Torta de cumpleaños, que fue compartida por las mujeres y público presente.

El Intendente municipal Sebastián Nóblega, que por razones personales no pudo asistir al acontecimiento y siendo parte fundamental de esta obra, envió un mensaje a su Directora y equipo de trabajo expresando: “Es increíble como pasa el tiempo. En él también se ven los esfuerzos, el trabajo constante de quienes integran esta prestigiosa Casa ‘QARIYAY’, que es sin dudas fue y es el fruto de la gestión. A la Directora Patricia Juarez y equipo profesional que la integra, auxiliares y colaboradores permanentes, no tengo más palabras que el agradecimiento por la labor y dedicación. Decirles que hay que continuar por este camino, porque éste es un espacio abierto para todas las mujeres de nuestro Tinogasta, no solo por las situaciones difíciles que pudiesen atravesar, sino además, porque han demostrado que con distintas propuestas sociales, fortalecieron su presencia en estos 12 meses desde su creación. Felicidades en éste primer año de vida. Mis respetos y reconocimientos a la tarea cumplida. Un gran abrazo”.

Por su parte, la Directora agradeció el acompañamiento del Jefe Comunal, Secretario del área, del equipo profesional de la Casa y sus colaboradoras, a las Instituciones que se suman de manera desinteresada en las actividades que se organizan, y "a todas las mujeres que se acercan, no solo por la situación que afrontan en sus vidas, sino, porque vienen a compartir un momento de su tiempo para pensar un poco más en ellas, darse el valor que tienen, y porque ésta Casa les abre el Corazón con mucho respeto y humildad".