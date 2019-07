El pícaro comentario de Laurita Fernández a Nicolás Cabré en medio de los rumores de embarazo

Si hay algo que Laurita Fernández no es, es ser inocente. Acostumbrada a manejar los medios (sobre todo por su exposición con Fede Bal), la ex jurado del Bailando no puede decir que se sorprende por las cosas que suceden a su alrededor. Y mucho menos cuando se habla ¡y mucho! sobre rumores de embarazo.

El posteo de la bailarina durante una maratón que corrió Nicolás Cabré, entonces, no puede ser casual. "Papurri", escribió en una historia con una foto del actor corriendo. La palabra no pasa desapercibida.

¿Es un guiño por la supuesta nueva paternidad de Cabré o una estrategia mediática para promocionar el sponsor del flamante corredor?