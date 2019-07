Único precandidato a intendente independiente reveló cuáles serán sus prioridades de gestión

El precandidato a intendente independiente por Las Juntas del departamento Ambato , Juan Carlos Casasnovas, habló sobre los motivos que lo movilizaron para postularse y confirmó que tuvo un gran apoyo y acompañamiento de la gente.

“Soy un admirador de toda la vida de Las Juntas, vivo aquí, aquí tengo mi casa. Empecé a ver algunas cosas que creo que se pueden ir cambiando y eso me movilizó y me fue inclinando a asumir este desafío de presentarme como candidato a intendente. Hay cosas que se pueden mejorar con gestión y esto me motivó”, manifestó.

Casasnovas disputará con tres precandidatos la intendencia: Jorge Herrera, actual jefe comunal que buscará la re -reelección, Ernesto Olindo Vega y José Alejandro Martínez.

En ese contexto, Casasnovas dijo que en principio estaba afiliado al justicialismo pero no abrieron las PASO y decidió presentarse como candidato independiente.

“Soy el único candidato a intendente independiente en toda la provincia. Para eso tuve que renunciar al partido y busqué avales de vecinos independientes. En este sentido, la Ley Electoral establece que cualquier ciudadano se puede presentar cumpliendo algunos requisitos por supuesto y los cumplí.

Tome la decisión fundamentalmente porque nadie se anima y creo que la Gobernadora (Lucía Corpacci) ha dado muestras de que no podemos seguir por más de ocho años. Estar cuatro años y si las cosas se hacen bien, estar otros cuatro años más pero no permanecer o perpetuarse en los cargos”, sentenció.

El precandidato dijo que ya comenzó a caminar visitando a los vecinos y relevando las necesidades. “Hay problemas que vienen desde hace mucho años y que con gestiones se pueden solucionar porque no demandan mucha erogación de dinero”, manifestó.

Potenciar el turismo

Por otra parte, Casasnovas señaló que la minería no es la única actividad que puede generar trabajo genuino y aseguró que si se trabaja para potenciar el turismo los resultados pueden ser asombrosos desde todo punto de vista.

“El Turismo es la actividad número uno que se puede desarrollar aquí. A veces solo hablan de la minería, pero con el turismo se puede hacer mucho más. Vamos a trabajar para tener una oficina de información turística, surtidor de nafta, cajeros, un mercado artesanal. Con poner estas ideas en marcha estaríamos creando fuente de trabajo genuino”, declaró.

“Obras que se inauguraron tres veces, no están”

El precandidato cuestionó la gestión del actual intendente Jorge Herrera y dijo “En el Río Las Trancas no está el puente que fue inaugurado tres veces, pero aún así no está todavía. En el tema de Salud, también hay deficiencia. Solo hay médicos en enero, tenemos solo los sábados y domingos. Está faltando gestión para que estemos mejor”, disparó.