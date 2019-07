Luego de más de cuatro décadas, Alpargatas abandonó la provincia

Finalmente hoy, la empresa Fibran Sur S.A iniciará su producción en Catamarca, luego de haber adquirido Alpargatas, una fábrica que supo ser una de las más importantes de la historia de la provincia.

De acuerdo a lo informado por la Asociación Obrera Textil (AOT), antes del traspaso definitivo, los 112 empleados que resistieron a la ola de despidos y retiros voluntarios de los últimos años, fueron notificados de que la nueva patronal respetará la escala salarial, la categoría y la antigüedad de todos ellos.

Además, hoy Alpargatas terminará de abonar el aguinaldo y hasta el jueves, se comprometió a pagar la proporción de vacaciones, más la última quincena adeudada.

Desde la AOT destacaron como positiva la compra de Alpargatas, no solo porque se mantuvieron los puestos laborales sino porque además de respetarse los derechos de los trabajadores, hay expectativa de que en el futuro, con la compra de maquinaria y la diversificación de la producción, se pueda generar más mano de obra.

En diálogo con LA UNION, el secretario general de la AOT, Jorge González, destacó que el dueño de Fibran Sur “trajo mucho repuesto para la producción, va a traer más máquinas que no son de última generación porque no hacen falta para tejer trapos de pisos y franelas, lo que va a asegurar la continuidad laboral de la gente”.

El gremialista además remarcó que los operarios también sumaron otra buena noticia, ya que se acordó una paritaria a nivel nacional del 34 % que corre a partir del primero de junio y cuenta con algunos otros ítems que significan una mejora para el bolsillo de los trabajadores.

Alpargatas Textil comenzó a producir en la provincia en 1975, luego de que finalizara la construcción de su planta en la localidad de Sumalao, Valle Viejo. Años más tarde, el grupo empresario radicó una segunda planta dedidada al rubro del calzado, que se instaló en el Pantanillo.

Era la época dorada de la empresa que llegó a contar 1.350 trabajadores distribuidos en 810 en Calzados Catamarca y 540 en Alpargatas Textil.

Luego llegó la época de la desinversión empresarial y una serie de crisis económicas que fueron generando que la planta de empleados se fuera achicando cada vez más, hasta que a partir de 2015, las políticas de apertura de importaciones e incrementos de los servicios terminaron por rematar, primero a Calzados Catamarca que cerró sin aviso y luego a Alpargatas textil que tras una marea de retiros voluntarios y despidos, decidió vender su planta y abandonar de manera definitiva la provincia.

“Treinta días atrás, los operarios no tenían nada que hacer en la fábrica. Daba una tristeza entrar a esa fábrica adonde ya no había telares, era una fábrica vacía, no había algodón, ya no había materia prima. Los muchachos estaban limpiando el piso, cortando el césped, a la espera de que les traigan algo para volver a producir”, comentó González sobre la debacle de Alpargatas.

“Fue una empresa grandiosa y duele mucho que una empresa así haya caído porque dejó mucha gente afuera que todavía anda en la calle mendigando un puesto de trabajo o un subsidio. Es trístimo esto”, comentó el gremialista, quien supo desempeñarse por un cuarto de siglo como operario de la planta fabril.

Y confesó que en esos “años de gloria” de la empresa “nunca imaginamos que se pueda llegar a esto porque era una empresa que incluso daba incrementos salariales a cuenta de futuros aumentos que se podían acordar en las paritarias nacionales”.